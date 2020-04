Dandy Turner – Sei bella come Roma (Milano Version) feat. Gionnyscandal: ascolta il remix (testo)

Sei bella come Roma, singolo di successo di Dandy Turner, dal 24 aprile 2020 è disponibile nella Milano Version, una sorta di remix con il rapper Gionnyscandal. Il testo e l’audio di questa nuova versione della hit, originariamente rilasciata il 20 dicembre 2019 per Hokuto Empire.

Non è azzardato sostenere che la carriera di Nicholas Lucarini è ormai esplosa, basti pensare che su Spotify ha superato i 500 mila ascoltatori mensili, conquistando inoltre la copertina della celebre playlist “Graffiti Pop” della piattaforma di musica in streaming svedese. Ha inoltre quasi raggiunto 400 mila “Mi piace” su TikTok.

Dopo lo straordinario successo della precedente versione, che lo ha portato a diventare l’artista emotrap simbolo della gioventù romana, Nicholas ha deciso di rendere disponibile questo remix e per inciderlo non poteva che scegliere un altro importante esponente della emotrap, vale a dire Gionata Ruggieri, meglio conosciuto come Gionnyscandal.

Sullo stesso beat opera di Sedd, al secolo Alessandro Manzo, nella Milano Vrs. si va ad aggiungere una strofa scritta e interpretata dal rapper di Pisticci, ma milanese d’adozione, seguita da un nuovo ritornello sempre da lui firmato, molto simile a quello originale ma con termini legati al capoluogo lombardo.

Com’è nata Sei bella come Roma (Milano Version)

I due artisti sono diventati amici da diversi mesi e se inizialmente facevano cose che gli amici fanno, come parlare delle cose che hanno in comune e giocare ai videogames, in seguito hanno preso la decisione di proporre una realmente convincente new version della hit, che Gionata conosceva bene, accettando quindi con grande entusiasmo la proposta di Turner: “dopo una videochiamata su Instagram con Dandy è nata l’idea, considerato il periodo difficile per le città di Roma e Milano, di realizzare insieme il remix della versione originale aggiungendo la metropoli lombarda, raccontata con i miei occhi. Sono contento di questa collaborazione. In questo momento estremamente delicato, seppur virtualmente, abbiamo cercato di dare speranza unendo le due città in un grande abbraccio. Con l’augurio che tutti possano tornare presto a viverle” ha affermato Ruggieri.

Sei bella come Roma (Vrs.) testo — Dandy Turner • Gionnyscandal

Download su: Amazon – iTunes

[Dandy]

Sta piovendo da mezz’ora

Tu bella come Roma

Giri sempre con la tuta

Dici: “tra noi due non funziona”

Mezza pariolina, mezza bora [Nota: relativo ai Parioli, quartiere alto borghese di Roma, o ai suoi abitanti. I pariolini erano i giovani che vivevano in questo quartiere “bene” della capitale che si contrapponevano ai “borgatari”, vale a dire coloro i quali abitavano in periferia. “Bora” deriva dal romano “Burino o Buro”, e viene utilizzato come termine per definire le persone rozze, poco raffinate, che venivano dalla provincia. Venivano chiamati così i contadini che portavano formaggi e burro a Roma. Oggi viene utilizzato per definire una persona che ha un comportamento e un aspetto estetico rozzo]

Se vuoi facciamo un giro in zona

Dal primo giorno che ti ho vista

Stavi in quell’angolo da sola.

Quando sali sopra di me…

e tocchi quei tasti

Baciavi i tuoi lividi, mai divisi, siamo indivisibili

Ho scritto il tuo nome… sopra un taxi

Ti ho fatto uno striscione

Ti ho detto “ti amo” sottovoce





Questo inverno lo passi a Cortina con i tuoi

Io che penso a giornate passate da Toys

Correre per prendere il prossimo Atac

Ti ho abbracciata ma no, non ti sei calmata

Anche se la luna fuori… ci fa un sorriso

Tu resti spensierata per ogni cosa che dico

Sei come la spesa per riempire il frigo

Sei bellissima con quelle guance color vino.

Sta piovendo da mezz’ora

Tu bella come Roma

Giri sempre con la tuta

Dici: “tra noi due non funziona”

Mezza pariolina, mezza bora

Se vuoi facciamo un giro in zona

Dal primo giorno che ti ho vista

Stavi in quell’angolo da sola.

Sta piovendo da mezz’ora

Tu bella come Roma

Giri sempre con la tuta

Dici: “tra noi due non funziona”

Mezza pariolina, mezza bora

Se vuoi facciamo un giro in zona

Dal primo giorno che ti ho vista

Stavi in quell’angolo da sola.

[GionnyScandal]

Se ci tocchiamo

poi voliamo

via lontano

immagina noi che ci diamo

la nostra mano dai Navigli a San Babila [Nota: Piazza San Babila è una piazza sita nel centro storico di Milano; corso Vittorio Emanuele II la collega a piazza del Duomo]

poi a casa sul muro (sul muro)

lo facciamo al buio

ti dico tutte le notti

che sei mia te lo giuro

Alexa svegliami alle quattro

devi ricordarmi che

devo mandarle un messaggio (yeh)

con su scritto che

Stamattina… sei talmente bella che dovresti stare al posto della Madonnina

Sta piovendo e noi corriamo

tu bella come Milano

giri sempre con la tuta

Alexa dille che la amo

mezza sancarlina mezza Marlboro [Nota: essere sancarlina ha lo stesso significato del Pariolino di roma, quindi essere un po’ figlio di papà e vestirsi molto alla moda con vestiti piuttosto costosi o comunque sempre rigorosamente firmati.]

se vuoi facciamo un giro in Duomo

dal primo giorno che ti ho vista stavi in quell’angolo da sola





Sta piovendo e noi corriamo

tu bella come Milano

giri sempre con la tuta

si, tu dille che la amo

mezza sancarlina mezza Marlboro

se vuoi facciamo un giro in Duomo

dal primo giorno che ti ho vista stavi in quell’angolo da sola

(Bella come Milano)

(Bella come Roma)

stavi in quell’angolo da sola

(mezza mezza pariolina, mezza bora)

stavi in quell’angolo da sola

stavi in quell’angolo da sola

(mezza mezza pariolina, mezza bora)

stavi in quell’angolo da sola

(Bella come Milano)





Ascolta su: