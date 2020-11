Paris Boy – Problemas: video, testo e traduzione della canzone

Problemas è un singolo dell’emergente rapper Paris Boy, pubblicato l’11 ottobre 2020 in maniera indipendente: leggi il testo e la traduzione in italiano della canzone, accompagnata dal video diretto da BDVisuals, che vede protagonista il giovane artista e una ragazza.

Anche qui ci troviamo di fronte a una cover di Umbrella, hit della cantante barbadiana Rihanna con Jay-Z, rilasciata il 19 marzo 2007 come primo anticipo del terzo album “Good Girl Gone Bad”, uscito il successivo 31 maggio.

Appoggiandosi a quella stratosferica hit mondiale prodotta da Tricky Stewart, Paris Boy ha firmato del testo nuovo di zecca, incentrato su una ragazza che non gli da problemi e che lo fa star bene. Così il giovane artista sostituisce la famosissima parte del brano “Under my umbrella, Ella, ella, eh, eh, eh” con “Ella no me da problema’, ella, ella, eh, eh, eh” o ancora “A mí no me da problema’, ella, ella, no, no, no / Ella no me da problema’, -ema’, -ema’, eh, eh, eh”. La produzione è opera di Vitals.

Testo Problemas, Paris Boy

[Intro]

When the sun shine, we shine together

Told you I’ll be here forever

Said I’ll always be your friend

Took an oath, I’ma stick it out to the end

Now that it’s raining more than ever (Ah)

Know that we’ll still have each other (Paris Boy)

You can stand under my umbrella (Vitals on the track)

You can stand under my umbrella

[Rit.]

Ella no me da problema’, ella, ella, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, ella, ella, no, no, no

Ella no me da problema’, ella, ella, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, ella, ella, no, no, no

[Refrán]

Desde que te conocí, sabía que sí

Todas las mañanas para estar así

Fornicando, es mi Lambo

[Strofa]

E-Ella tocándose mientras yo fumo

Ella no fuma, pero saca humo

Si estoy con ella me siento seguro

Me parto la cara solo por su culo

Solo hazme saber algún motivo

Si das mucho más de lo que yo te pido

Hazme saber por qué me has elegido

Y tumbemos la cama de tanto gemido

Porque cuanto estamos de frente

Ya no estamos tan distantes

Uno te envidia por lo que no tiene

Y cuando estás conmigo todo se detiene

Se pone, le fuma, un baño de espuma

Champaña con cava, hierba desayuna

Tú quieres conmigo y lo sé

Un brindis por lo que se fue

[Refrán]

Desde que te conocí, sabía que sí

Todas las mañanas para estar así

Fornicando, es mi Lambo





[Puente]

Ella no me da problema’, -ema’, -ema’, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, -ema’, -ema’

Ella no me da problema’, -ema’, -ema’, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, -ema’, -ema’, no, no, no

[Rit.]

Ella no me da problema’, ella, ella, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, ella, ella, no, no, no

Ella no me da problema’, ella, ella, eh, eh, eh

A mí no me da problema’, ella, ella, no, no, no (No, no, no)

[Outro]

Under my umbrella

Under my umbrella

Under my umbrella

Eh, under my—, under my—





Problemas Paris Boy Traduzione

[Rihanna & Paris Boy]

Quando il sole splenderà, splenderemo insieme

Ti ho detto che sarò qui per sempre

Ho detto che sarò sempre tua amica

Ho fatto un giuramento e lo manterrò fino alla fine

Ora che sta piovendo più che mai (Ah)

So che possiamo contare l’una sull’altra (Paris Boy)

Puoi stare sotto il mio ombrello (Vitals sulla traccia)

Puoi stare sotto il mio ombrello

[Rit.]

Lei non mi dà problemi, lei, lei, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, lei, lei, no, no, no

Non mi dà problemi, lei, lei, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, lei, lei, no, no, no

[Refrán]

Da quando ti ho conosciuta, ne ero certo

Ogni mattina per essere così

Fornicando, è la mia Lamborghini [Nota: Nel linguaggio religioso, fornicare significa avere rapporti sessuali peccaminosi]





[Strofa]

L-lei si tocca mentre io fumo

Lei non fuma, ma fa uscire fumo

Quando sono con lei mi sento al sicuro

Mi spacco la faccia solo per il suo fondoschiena

Dimmi solo qualche motivo

Se dai molto più di quello che ti chiedo

Fammi sapere perché mi hai scelto

E buttiamo giù il letto per i troppi gemiti

Perché quando stiamo uno di fronte all’altra

Non siamo più così distanti

Uno ti invidia per quello che non ha

E quando sei con me tutto si ferma

Si fa, fuma, un bagno rilassante

Champagne con caviale, erba per la prima colazione

Tu vuoi stare con me e lo so

Un brindisi per ciò che è stato

[Refrán]

Da quando ti ho conosciuta, ne ero certo

Ogni mattina per essere così

Fornicando, è la mia Lamborghini

[Ponte]

Lei non mi dà problemi, -emi, -emi, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, -emi, -emi

Non mi dà problemi, -emi, -emi, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, -emi, -emi, no, no, no

[Rit.]

Lei non mi dà problemi, lei, lei, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, lei, lei, no, no, no

Non mi dà problemi, lei, lei, eh, eh, eh

Non mi dà problemi, lei, lei, no, no, no (No, no, no)

[Outro]

Sotto il mio ombrello

Sotto il mio ombrello

Sotto il mio ombrello

Eh, sotto il mio…, sotto il mio…