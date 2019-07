Daddy Yankee & Wisin y Yandel – Si Supieras: video, testo e traduzione

Daddy Yankee torna a duettare con Wisin e Yandel nel nuovo singolo Si Supieras, disponibile dal 28 giugno 2019: leggi il testo e la traduzione e ascolta e guarda il video della nuova canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Eric Joel Rodríguez, Rafael Pina, Gaby Music, Tainy e Luny Tunes.

Il brano è stato prodotto da Tainy & Luny e parla di quando ci si innamora follemente di una donna veramente molto bella, che si desidera in maniera a dir poco ossessiva.

Nel filmato diretto da Nuno Gomes, questa situazione viene vissuta da due adolescenti che a causa di una ragazza, finiranno col fare a botte. Il bulletto gli ruberà anche la bici, ma i suo soccorso ci saranno proprio i tre artisti che passando di lì lo faranno salire a bordo e successivamente sul palco, dove si esibiranno. E tra gli spettatori chi ci sarà mai?

Testo e traduzione

[Intro: Daddy Yankee, Wisin & Yandel]

(Uah, uah, uah)

Si supieras que sueño contigo (Uah, uah, uah)

¡Daddy! (Eh, eh)

¡W! (Uah, uah, uah)

(Pina Records; uah, uah, uah)

Yan-, Yan- (Yandel)

(Uah, uah, uah)

Se tu sapessi che ti sogno (Uah, uah, uah)

Daddy! (Eh, eh)

W! (Uah, uah, uah)

(Pina Records, uah, uah, uah)

Yan-, Yan- (Yandel)

[Pre-Coro: Wisin & Yandel]

Si supiera’ que me gustas tanto

Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca (No sé ni cómo decirte)

Que no me basta con ser su amigo

Y para mí es un castigo ver que no se de cuenta (Oh-oh-oh-oh)

Se supone que esto no pasara (W, Yandel)

Pero llegan las ganas (D.Y), y dime quién las frena (Eh, eh-eh)

Se supone que no respondiera (Eh)

Si aparecía el deseo (Eh, eh), tocándome a la puerta

Se sapesse che mi piace così tanto

Che le mie mani tremano quando lei è nelle vicinanze (non saprei nemmeno come dirtelo)

Che non mi basta essere suo amico

E per me è un castigo notare che non se ne rende conto (Oh-oh-oh-oh)

Questo non dovrebbe succedere (W, Yandel)

Ma il desiderio c’è (D.Y), e dimmi chi può frenarlo (Eh, eh-eh)

Non dovrei rispondere (Eh)

Se il desiderio (Eh, eh), bussasse alla mia porta

[Coro: Yandel]

Pero el color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh-eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo (Eh), ¿cómo no desearla? (Eh)

Y es que el color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo, ¿cómo no desearla?

Ma il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh-eh), il suo viso

Quella donna ha proprio tutto (Eh), come puoi non desiderarla? (Eh)

Cioè, il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh), il suo viso

Quella donna ha tutto, come si può non desiderarla?





[Verso 1: Daddy Yankee, Yandel]

D-D-D, D.Y. (Luny)

No sabes cómo te pienso, pienso, pienso

Esto es algo tan intenso

Trato de esconder todos mis deseos cuanto te veo

Eres mi primer pensamiento del día (Eh)

A mi ritmo cardíaco, le encontré melodía

Te diré mi secreto, pa’ cambiar el libreto (Eh)

Porque te quiero amar a tiempo completo

Loco, loco, enamorado de ti

Sueño con el día que me puedas decir:

“¿Tú me quieres (No-rou-rou), o me amas?” (Eh, eh)

Lo hice todo para olvidarme de ti

Peleé con mi mente y no lo conseguí

Algo tienes (Eh, eh), que me llama (¡Sube!)

D-D-D, D.Y. (Luny)

Non sai come ti penso, penso, penso

E’ un qualcosa di così intenso

Quando ti vedo cerco di nascondere ogni mio desiderio

Sei il mio primo pensiero quotidiano (Eh)

Al mio battito cardiaco ho trovato una melodia

Ti dirò i miei segreti, per cambiare la sceneggiatura (Eh)

Perché voglio amarti a tempo pieno

Pazzo, pazzo d’amore per te

Sogno il giorno in cui mi dirai:

“Mi vuoi bene (No-rou-rou), o mi ami?” (Eh, eh)

Ho fatto di tutto per dimenticarti

Ho combattuto con la mia mente e non ce l’ho fatta

Hai qualcosa (Eh, eh), che mi chiama (salta su!)

[Coro: Yandel]

El color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh-eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo (Eh), ¿cómo no desearla? (Eh)

Es que el color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo, ¿cómo no desearla?

Ma il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh-eh), il suo viso

Quella donna ha proprio tutto (Eh), come puoi non desiderarla? (Eh)

E’ che il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh), il suo viso

Quella donna ha tutto, come si può non desiderarla?

[Verso 2: Wisin, Daddy Yankee]

(¡W, ¿ah?!)

Ya no puedo disimular

Yo sé que entre tu y yo puede pasar algo especial (Princesa)

Baby, déjate llevar (¡W!)

Erízame los pelos (¡Duro!), dale, caramelo (¡Duro!)

El tiburón ‘tá esperando que muerdas el anzuelo

Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía (Tra-tra-tra)

Llegó el tigre W a cumplir tus fantasías

Te sueño y te imagino en mi cama, no quiero más drama

Tú sabes que tu cuerpo, me llama

Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo

Siéntate tranquila y escucha lo que te digo

(W, ah?!)

Non posso più nasconderlo

So che può succedere qualcosa di speciale tra me e te (Principessa)

Baby, lasciati andare (W!)

Legati i capelli (e vai!), dai, caramellina (e vai!)

Lo squalo ti sta aspettando che abbocchi

Pensa che io sia tuo e tu sia mia (Tra-tra-tra)

E’ arrivato il tigrotto per soddisfare ogni tua fantasia

Ti sogno e ti immagino nel mio letto, non voglio più sceneggiate

Sai che il tuo corpo mi chiama

Sia chiaro che non voglio essere più tuo amico

Stai qui seduta e ascolta quello che dico

[Pre-Coro: Yandel & Daddy Yankee]

Si supiera’ que me gustas tanto

Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca (Eh, eh, eh, eh)

Que no me basta con ser su amigo

Y para mí es un castigo ver que no se de cuenta (Oh-oh-oh-oh)

Se supone que esto no pasara (Eh)

Pero llegan las ganas (Eh), y dime quién las frena (Eh, eh-eh)

Se supone que no respondiera (Eh)

Si aparecía el deseo (Eh, eh), tocándome a la puerta





Se sapesse che mi piace così tanto

Che le mie mani tremano quando è nelle vicinanze (Eh, eh, eh, eh)

Che non mi basta essere suo amico

E per me è un castigo notare che non se ne rende conto (Oh-oh-oh-oh)

Questo non dovrebbe succedere (Eh)

Ma il desiderio c’è (Eh), e dimmi chi può frenarlo (Eh, eh-eh)

Non dovrei rispondere (Eh)

Se il desiderio (Eh, eh), bussasse alla mia porta

[Coro: Yandel]

Pero el color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh-eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo (Eh), ¿cómo no desearla? (Eh)

Y es que el color de sus ojos (Eh), su pelo (Eh), su cara

Esa mujer lo tiene todo, ¿cómo no desearla?

Ma il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh-eh), il suo viso

Quella donna ha proprio tutto (Eh), come puoi non desiderarla? (Eh)

E’ che il colore dei suoi occhi (Eh), i suoi capelli (Eh), il suo viso

Quella donna ha tutto, come si può non desiderarla?





