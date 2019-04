Michela Pace – Chameleon è il brano che canterà all’Eurovision 2019 per Malta: video, testo e traduzione

Michela Pace è una emergente e giovanissima cantante maltese classe 2001 e Chameleon è il suo singolo d’esordio rilasciato il 5 aprile 2019 via Sony Music Italy e Spinnup. Con questa canzone, parteciperà per Malta all’Eurovision Song Contest 2019 che avrà luogo a Tel Aviv, in Israele, dal 14 al 18 maggio.

Il brano della vincitrice della prima edizione di X Factor Malta, è stato scritto da Joacim Persson, Paula Winger, Borislav Milanov e Johan Alkaenas. E’ la prima volta nella storia che un vincitore di del talent show prende direttamente parte alla più importante competizione canora europea. In precedenza, Michela aveva trionfato al Music Talent League in Lituania e arrivò in finale nella competizione ‘Baltic Voices’.

La canzone in oggetto è a parer mio molto ma molto carina, non è un caso che il video che l’accompagna, è tra i più visti nel canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube. Il punto di forza è zenza dubbio il ritornello. A parer mio questo pezzo andrà davvero forte all’ESC. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Testo Chameleon

I’m bluer than the ocean

I’m golden like the rising sun and

I’m red with hot emotion, hmm-hmm

And when they try to hold me down

Inside a box, I’ll find my way out

I’m keeping it in motion, hmm-hmm

When life brings me trouble, this I know

I never walk away, na-na

Walk away, na-na

We are technicolor, watch us go

We never walk away, na-na

Just stay with me now

Chame-chameleon, chame-chameleon, chame-chameleon

Yallalalla yallallala

Chame-chameleon, chame-chameleon, chame-chameleon

Yallalalla yallallala

The grass is always greener

When you love me deeper, darlin’

I can be your jungle, hmm-hmm

So when they try to hold me down

Inside a box, I’ll find my way out

I’m keeping it in motion, hmm-hmm

When life brings me trouble, this I know

I never walk away, na-na

Walk away, na-na

We are technicolor, watch us go

We never walk away, na-na

Just stay with me now

Chame-chameleon, chame-chameleon, chame-chameleon

Yallalalla

Give me water, I’m a swimmer

Give me fire, I’m a fighter

Give me love, I’m your lover

Yallalalla

Make me cry, I’ll be a river

Take my heart, I’ll be a giver

I can change like the weather

Yallalalla

When life brings me trouble, this I know

I never walk away, na-na

Walk away, na-na

We are technicolor, watch us go

We never walk away, na-na

I never walk away, na-na





Give me water, I’m a swimmer

Give me fire, I’m a fighter

Give me love, I’m your lover

Oh

When life brings me trouble, this I know

I never walk away, na-na

I never walk away, na-na

Chame-chameleon

Yallalalla





Chameleon – Michela – Traduzione

Sono più blu del mare

Sono d’oro come il sole che sorge e

Sono rossa con focose emozioni, hmm-hmm

E quando cercano di chiudermi

Dentro una scatola, troverò l’uscita

Lo tengo in movimento, hmm-hmm

Quando la vita mi porta guai, so che

Non mi arrenderò mai, na-na

Arrenderò mai, na-na

Siamo technicolor, guarda come andiamo

Non ce ne andremo mai, na-na

Resta con me ora

Cama-camaleonte, cama-camaleonte, cama-camaleonte

Yallalalla yallallala

cama-camaleonte, cama-camaleonte, cama-camaleonte

Yallalalla yallallala

L’erba è sempre più verde

Quando mi ami più profondamente tesoro

Posso essere la tua giungla, hmm-hmm

Quindi quando cercano di chiudermi

Dentro una scatola, troverò l’uscita

Lo tengo in movimento, hmm-hmm





Quando la vita mi porta guai, so che

Non mi arrenderò mai, na-na

Arrenderò mai, na-na

Siamo technicolor, guarda come andiamo

Non ce ne andremo mai, na-na

Resta con me ora

Cama-camaleonte, cama-camaleonte, cama-camaleonte

Yallalalla

Dammi dell’acqua, sono una nuotatrice

Dammi fuoco, sono un combattente

Dammi amore, sono la tua amante

Yallalalla

Fammi piangere, sarò un fiume

Prendi il mio cuore, sarò una donatrice

Posso cambiare come il clima

Yallalalla

Quando la vita mi porta guai, so che

Non mi arrenderò mai, na-na

Arrenderò mai, na-na

Siamo technicolor, guarda come andiamo

Non ce ne andremo mai, na-na

Resta con me ora

Non scapperò mai, na-na

Dammi dell’acqua, sono una nuotatrice

Dammi fuoco, sono un combattente

Dammi amore, sono la tua amante

Oh

Quando la vita mi porta guai, so che

Non mi arrenderò mai, na-na

Non mi arrenderò mai, na-na

Cama-camaleonte

Yallalalla

