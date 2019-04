Alexia – Come La Vita In Genere: video ufficiale e testo

In radio dal 12 aprile e disponibile nei negozi e nelle piattaforme streming una settimana più tardi, Come La Vita In Genere è un singolo della cantante ligure Alessia Aquilani, meglio conosciuta come Alexia, quella che per intenderci, in passato ci ha fatto ballare non poco e che in carriera ha conquistato 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino, vendendo oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo.

Musica e testo della nuova e bella canzone sono di Daniele Magro è stata scritto insieme mentre la produzione è di Davide Tagliapietra.

Disponibile dal 19 aprile, il video ufficiale è stato diretto da Jacopo Pietrucci ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Come La Vita In Genere testo – Alexia

Download su: Amazon – iTunes

La felicità

è un pensiero sommerso in un mare di scadenze

prendine metà

per quei giorni d’inverno, te freddo e tagliente

ed ho sbagliato già

quante volte ho pensato non fossi importante

ma mi ero persa e penso

che se il coraggio è un passo, questa sera danzo.

Prima che l’idea diventi polvere

prima che il coraggio cambi idea

ho imparato a spese mie che fingere

salverà solo chi non sa vivere e…

Chi non ha la forza di aprirsi

chi non vede luce nei graffi

chi frequenta solo rimorsi

chi non ha una meta negli occhi

chi si finge casa e ci torni

ma sono stata a casa troppi giorni.





Non so ballare bene

ma so tenere il tempo

come la vita in genere

come fai tu

ti sembrerà la fine

ma manca ancora il meglio

come la vita in genere

come uh-uh-uh.

Cuore di città

non conosci silenzio e non trovi parcheggio

dov’è la novità

che siamo tutti le insegne contrarie di un viaggio

ma quando capita

di guardarsi negli occhi e sentirsi a disagio

cambiare movimento

che se il coraggio è un passo, questa sera danzo.

Prima che l’idea diventi polvere

prima che il coraggio cambi idea

l’entusiasmo mio non sa più fingere

vieni qua, lascia chi, non sa ridere e se.

Non so ballare bene

ma so tenere il tempo

come la vita in genere

come fai tu

ti sembrerà la fine

ma manca ancora il meglio

come la vita in genere

come uh-uh-uh.

Chi non ha la forza di aprirsi

chi non vede luce nei graffi

chi frequenta solo rimorsi

chi non ha una meta negli occhi

chi si finge casa e ci torni

ma sono stata a casa troppi giorni.





Non so ballare bene

ma so tenere il tempo

come la vita in genere

come fai tu

ti sembrerà la fine

ma manca ancora il meglio

come la vita in genere

come uh-uh-uh.

Non so ballare bene

ma so tenere il tempo

come la vita in genere

come la vita in genere!

ma manca ancora il meglio

come la vita in genere

come uh-uh-uh

uh-uh-uh

uh-uh-uh.





Ascolta su: