Elettra Lamborghini & Pitbull in “Tócame”: audio, testo e traduzione

Prodotto dai ChildsPlay, Tocame è il nuovo scoppiettante singolo di Elettra Lamborghini con la collaborazione di Mr. Worldwide, Pitbull, disponibile ovunque dal 5 giugno 2019 ed in rotazione radiofonica nazionale da due giorni più tardi. Leggi la traduzione in italiano del testo e ascolta il nuovo caliente brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione della colombiana Andrea Maria Rosa Dury Ospina, in arte Drea Dury.

Si tratta del primo assaggio dall’attesissimo debut album Twerking Queen, negli scaffali dei negozi a partire dal 14 giugno 2019.

Dopo il successo di Pem Pem e di Mala e terminata la fortunata esperienza nelle vesti di coach a The Voice 2019, la cantante bolognese classe ’94 torna con il primo vero assaggio del disco, che in poche ore è diventato a dir poco virale, anche grazie alla collaborazione di un artista di fama internazionale come Armando Christian Pérez, che in questa spanglish track pronuncia anche qualche parola in italiano.

Sarà uno dei tormentoni dell’estate 2019? Beh, se il buongiorno si vede dal mattino…

Tócame testo Elettra Lamborghini & Pitbull

[Pit]

Childsplay

Mr. Worldwide

Qui si fa la storia

Elettra Lamborghini si parte!

[Elettra]

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle ahaha

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle ahaha

[Elettra]

Fammi sentire la tua pelle

(Lascia che ti dica che ti amo, quello che c’è tra noi è sincero)

Fammi sentire la tua pelle

(Dai amore che non voglio ma dammi quello che voglio)

So che il tuo, tesoro, non è normale

Da quella notte non ti ho potuto dimenticare

Voglio vederti e non lo nego

Che io e te si, vogliamo si

Tesoro se lo vuoi

Dammelo, dimmi solo di si

Tesoro se lo vuoi

Facciamolo stasera

Spegniamo la luce

[Elettra]

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle aaah

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami, toccami

Fammi sentire la tua pelle aaah

Fammi sentire la tua pelle

[Elettra]

Tu ed io in libertà nel mio letto

Giocando sotto le lenzuola

Tu ed io in libertà nel mio letto

Giocando sotto le lenzuola

[Pit]

Piacere di conoscerti, mi chiamo Armando Christian Perez

Toccami

Bellezza, dai che puoi

Sono io quel pazzo di Miami

Non mi interessano i premi

Ma vado a comprare i Grammy

Elettra Lamborghini piace tanto

Notre Dame sta andando a fuoco

Bellissima, l’uomo non mente

Ti tocco, ti do gioia, ti faccio impazzire

Questo ragazzo molto dolce viene da Soza

Ciao bella bellissima candela

Come procede la serata, spero tu sia libera come Mandela

E se non lo sei

Ci vediamo a Ribera

Andiamo bellezza mentre lo dicevo





[Elettra]

Toccami toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami toccami

Fammi sentire la tua pelle aaah

Toccami toccami

Fammi sentire la tua pelle

Toccami toccami

Fammi sentire la tua pelle aaah

Elettra

Elettra Lamborghini

Fammi sentire la tua pelle aaah

Elettra Lamborghini Tocame testo

[Pitbull]

Childsplay

Mr. Worldwide

This is history in the making

Elettra Lamborghini let’s ride

[Elettra]

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah

[Elettra]

Dejame sentir tu piel

(Dejame decirte que te quiero, lo nuestro es sincero)

Dejame sentir tu piel

(Dale amor que yo no quiero pero dame lo que quiero)

Sabes que lo tuyo, papi, ti no es normal

Desde esa noche yo no te pude olvidar

Quiero verte y no lo voy a negar

Que tu y yo si, queremos si

Baby if you want it

Give to me solo dime que sí

Baby if you want it

Let’s get it on tonight

Turn off the light

[Elettra Lamborghini]

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah





[Elettra]

Tu y yo sueltos en mi cama yeh

Jugando tu entre tus sábanas

Tu y yo sueltos en mi cama yeh

Jugando tu entre tus sbanas

[Pitbull]

Nice to meet you my name’s Armando Christian Perez

Tócame

Mami dale que tu puedes

Yo soy el loco de Miami

No me importa premios

Pero voy a comprar los Grammy

Elettra Lamborghini ta en ta el like

Notre Dame is on fire

Bellissima, non mento

Te toco, te gozo, te vuelvo loca

Este chico muy smooth coming Soza

Ciao bella mami candela

How you looking at night, hope you free like Mandela

And if you’re not

I’ll catch you on a ribera

Dale mami when I said it

[Elettra]

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel yeh

Tócame, tócame

Dejame sentir tu piel aaah

Elettra

Elettra Lamborghini

Dejame sentir tu piel aaah





