Canzone uscita il 25 ottobre 2021, “La Più Bella”, interpretata dal famoso rapper pugliese Mecna e dall’amatissimo cantante partenopeo CoCo, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo del singolo.

La Più Bella testo, Mecna e CoCo

Intro

Mecna

Yeah

Strofa 1

Mecna e CoCo

Sai già cosa penso come se mi guardassi dentro

In ogni mio silenzio c’è qualcosa di più

Di tutto quello che a parole io non ti ho detto mai

Anche se con le parole ci so fare

E maledico i giorni in cui non ti ho incontrata

Sei stata nei miei sogni e poi ti sei svegliata

Nel mio letto una domenica e non sei più andata via

E ogni volta che mi svegli penso

Ritornello

Mecna e CoCo

Sei la più bella del mondo

Sei la più bella per me (Perdo la testa)

Ed era tutta la vita che (Tutta la vita che)

Non aspettavo che te (No, no)

Non aspettavo che te (No)

Mi piaci da impazzire, ah

Strofa 2

Mecna e CoCo

Mi piaci più delle Nike, mi piaci più delle cose

Che non ho avuto mai, più di un ombrello se piove

Di un milione di like, di un milione di copie

Più di un “Ciao, come stai?” scritto alle quattro di notte

Mi piaci più della pizza il giorno dopo

Di una bella notizia, un disco d’oro

Di un hotel con vista, un sushi a Tokyo

Di un tramonto ad Ibiza rosso fuoco

Mi piaci più dell’America, di un pezzo che non si dedica

Più delle insegne a Las Vegas mentre guardiamo una replica

Nel mio letto una domenica e non vuoi più andare via

E ogni volta che ti guardo penso

Ritornello

Mecna e CoCo

Sei la più bella del mondo

Sei la più bella per me (Perdo la testa)

Ed era tutta la vita che (Tutta la vita che)

Non aspettavo che te (No, no)

Non aspettavo che te (No)

Sei la più bella del mondo

Bridge

CoCo

Più di una pioggia che

Può spegnere un inferno

Non ho più dubbi se

Ogni volta che ti guardo penso

Ritornello e conclusione

Mecna e CoCo

Sei la più bella del mondo

Sei la più bella per me (Perdo la testa)

Ed era tutta la vita che (Tutta la vita che)

Non aspettavo che te (No, no)

Non aspettavo che te (No)

Sei la più bella del mondo

Sei la più bella per me (Perdo la testa)

Ed era tutta la vita che (Tutta la vita che)

Non aspettavo che te (No, no)

Non aspettavo che te (No)

Mi piaci da impazzire, ah

Mi piaci da impazzire

Il video ufficiale

