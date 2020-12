Doppiato da Tony Halstead, Globglogabgalab (testo, traduzione e significato della canzone) è un personaggio del film d’animazione del 2013, Strawinsky and the Mysterious House, che ha lo scopo di simboleggiare l’insano consumismo senza cervello, come descritto sul sito ufficiale del film:

Il suo corpo è come un enorme pezzo di pasta che viene nutrito dai pensieri e dalle storie dei libri, il contenuto dei quali si fa strada attraverso il suo corpo proprio come il lievito, causando tutti i tipi di cambiamenti dentro di lui che non può controllare adeguatamente e quindi rendendolo estremamente sovrappeso e obeso. Egli trascorre tutta la sua vita consumando qualsiasi pensiero e libro possa trovare. Sa di essere chiamato dal re (cioè il Grande Elohim) per servirlo e seguirlo, ma semplicemente non vuole crearsi inconvenienti rinunciando alla sua assunzione costante di qualunque storia e intrattenimento gli capiti.

Il Globglogabgalab risiede nella misteriosa casa titolare che Strawinsky, il protagonista del film, ed i suoi tre amici, scoprono durante l’esplorazione. Il seminterrato della misteriosa casa assomiglia a una biblioteca ed è pieno di molti scaffali e pile di libri. Il Globglogabgalab è quindi circondato da un prezioso tesoro.

Su Youtube sono presenti video con il titolo lil Globglogabgalab, ma vi propongo la scena completa nella quale si sente anche il brano:

Traduzione e significato Globglogabgalab

[Introduzione]

Sono il Globglogabgalab, amo i libri

E questo seminterrato è un vero tesoro

[Strofa]

Io sono il Glob-glo-gab-galab [Nota: In questa linea, il nostro Signore e Salvatore si è tuffato nelle sue vaste riserve di conoscenza e ha realizzato nella sua infinita saggezza, che noi, il suo fedele popolo, siamo veramente incompetenti e la nostra intelligenza impallidisce rispetto alla sua. Per questo motivo, ci dà una possibilità in più per iniziare a raggiungere una comprensione della sua infinita grandezza pronunciando ancora una volta il suo grande nome. Per questo dobbiamo ringraziarlo perché si è preso il tempo per aiutarci a raggiungere un livello più alto di saggezza e comprensione della sua grandezza e quindi avvicinarci alla sua grandezza.]

Il shwabble-dabble-wabble-gabble flibba blabba blab

Sono pieno di shwibbly liber-kind

Sono il lievito dei pensieri e delle menti [Nota: In parte della strofa e nell’intero ritornello, ci sono un sacco di parole prive di senso: poiché il Globglogabgalab ha conservato così tanta conoscenza dai suoi libri, queste parole potrebbero essere una caricatura di noiosi “paroloni” che non siamo destinati a capire; il Globglogabgalab vuole essere immensamente intellettualmente superiore al pubblico. Quando dice: “I’m full of shwibbly liber-kind”, si riferisce alla parola latina liber che significa libro. Ciò significa che è pieno di libri.]





[Ritornello]

Shwabble dabble glibble glabble schribble shwap glab

Dibble dabble shribble shrabble glibbi-glap shwap

Shwabble dabble glibble glabble shwibble shwap-dap

Dibble dabble shribble shrabble glibbi-shwap glab

[Ponte]

Ooh, ah ah ah, mmm, splendido

Semplicemente delizioso

Ohm, ah ah ah ah

[Strofa]

Io sono il Glob-glo-gab-galab

Il shwabble-dabble-wabble-gabble flibba blabba blab

Sono pieno di shwibbly liber-kind

Sono il lievito dei pensieri e delle menti

[Ritornello]

Shwabble dabble glibble glabble schribble shwap glab

Dibble dabble shribble shrabble glibbi-glap shwap

Shwabble dabble glibble glabble shwibble shwap-dap

Dibble dabble shribble shrabble glibbi-shwap glab

[Outro]

Ah