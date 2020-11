Carmen – Ninna Nanna: audio e testo del nuovo singolo

Carmen Ferreri torna con Ninna Nanna, quarta release di questo 2020, disponibile dal 4 novembre 2020 per Iris Flower. Il singolo arriva dopo Cefalù, Lacrime Di Carbone e Galileo, usciti rispettivamente il 17 aprile, il 27 maggio e il 10 luglio.

Il testo di questa interessante canzone della cantautrice trapanese classe 1999, nota per aver preso parte nel 2018 alla 17° edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Questo pezzo è stato scritto dalla cantante siciliana e come nelle precedenti tre releases, è stato prodotto da Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi.

Testo Ninna Nanna di Carmen Ferreri

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro]

Naina-naina-na-na-na-na-na

Naina-naina-na-na-na-na-na

Naina-naina-na-na-na-na-na

Naina-naina-na-na-na-na-na

[Strofa 1]

Conservo nel tempo

le tue lacrime e la pioggia al vento

stavamo sul tetto a parlare e non so perché

mettimi un lento ,che ti ballo con sentimento e

non mi guardare così, tu non mi guardare così

[Pre-Ritornello 1]

Siamo sotto casa tienimi la mano

qui il ricordo è lontano

se non ti so dire le cose che, cose che

rimane come un livido, ti amo

mamma tu dammi la mano

e canta quella dolce ninna nanna

che fa

[Ritornello]

Fai la ninna, fai la nanna

dormi bimba della mamma

fra le braccia della mamma

fai la ninna, fai la nanna

[Strofa 2]

Dicevi c’è tempo

indelebile questo momento

io non ti fermo

sdraiata a terra sul parqué

se ti odio, mento

perché c’è del sentimento w

non mi guardare così, tu non mi guardare così





[Pre-Ritornello 2]

Vieni sotto tienimi la mano

no, non dirmi “ti amo”

se poi non dai peso alle cose che, cose che

mi dici sempre “Carmen vai lontano”

mamma tu dammi la mano

e canta quella dolce ninna nanna che fa

(Fai la ninna, fai la nanna

dormi bimba della mamma

fra le braccia della mamma

fai la ninna, fai la nanna)

Ricordi che aprono ferite

lo sai che piacciono le sfide

non prenderti male se riparto

ma non ci sei tu con me

io ho perso anche il sentimento

[Ritornello]

Fai la ninna, fai la nanna

dormi bimba della mamma

fra le braccia della mamma

fai la ninna, fai la nanna

[Outro]

Fai la ninna, fai la nanna

dormi bimba della mamma