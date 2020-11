Ascolta e leggi il testo di “Concedimi”, canzone di Matteo Romano

Dal 17 novembre è disponibile Concedimi (audio e testo completo), singolo d’esordio del giovane cantautore e pianista cuneese Matteo Romano, che per diverse settimane ha fatto impazzire i suoi fan su TikTok con una versione demo.

Letteralmente innamorati di questa canzone, migliaia di tiktoker hanno chiesto a gran voce una versione completa rilasciata nei digital store e nelle piattaforme streaming, così il cantante 18enne ha deciso di esaudire questo loro desiderio ed il brano è finalmente disponibile nella versione integrale, con tanto di testo inedito.

Matteo è solito condividere su TikTok cover di brani già esistenti, ma un giorno di agosto sorprese tutti inserendo nella sua pagina TikTok il video di una canzone originale e senza titolo, solo voce e pianoforte, scritta a quattro mani con Stefano Giuliano. Il gran giorno è arrivato: il brano ha ora un titolo, una copertina e una versione completa della durata di 3 minuti e 9 secondi! Naturalmente, già a poche ore dalla release, la traccia è divenuta virale ed è solo l’inizio! Quel che c’è da chiedersi adesso è: dopo questo immenso ed inaspettato successo, qualche etichetta metterà sotto contratto il giovanissimo Matteo? Sarà l’inizio di una gloriosa carriera?

Lo scorso 21 ottobre segnalai il tutto qui: Il giovane Matteo Romano e la canzone inedita senza titolo (Ma concedimi un ultimo ballo? Loop?) divenuta virale su Tik Tok.

Testo Concedimi – canzone Matteo Romano (Versione integrale – Completa)

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Ho aspettato alla porta, non è mai arrivato

Illuso un’altra volta, ormai ci sono abituato

C’era una volta o forse non l’ho è stato mai

Ma nella testa mi ripeto che:

[Pre-Ritornello 1]

Vorrei parlare fino alle tre

Litigare per niente, essere un po cliché

Guardarti senza avere paura

Anche se poi mi confondo

Sono strano lo ammetto





[Ritornello]

Ma concedimi un ultimo ballo

Un’ultima ora

L’ultimo sole

Per l’ultima volta

Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop

[Strofa 2]

Mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato

Nel locale vuoto di una volta

E convincermi a l’ultima volta

E ti ritrovo nei discorsi a metà

Nei tragitti senza meta

Ferma l’auto, scendo qua

[Pre-Ritornello 2]

Vorrei vedessi il meglio di me

Ascoltare i silenzi

Non far caso ai perché

Guardarti senza avere paura

Anche se poi mi confondo

Sono strano lo ammetto

[Ritornello]

Ma concedimi un ultimo ballo

Un’ultima ora

L’ultimo sole

Per l’ultima volta





Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop

[Ponte]

Ma alla fine cosa resta?

Ma alla fine cosa sei?

Ti ho aspettato senza sosta, ma alla fine dove sei?

Ma alla fine cosa resta?

Se tu non mi guardi mai

Io ti aspetto alla porta

[Outro]

Per concederti un ultimo ballo

Un’ultima ora

Con l’ultimo sole

Per l’ultima volta

Stesso gioco, scacco matto

Hai di nuovo vinto tu

Siamo in stallo un’altra volta

Persi dentro a questo loop