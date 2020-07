Lova’s Gang feat. Dago Hernandez & Cynthia Nilson – El ritmo del cajon: audio, testo e traduzione della canzone ufficiale Tezenis

Leggi il testo e la traduzione in italiano di El ritmo del cajon, singolo della Lova’s Gang feat. Dago Hernandez & Cynthia Nilson, canzone originale della campagna Tezenis Estate 2020. La testimonial della pubblicità 2020 dei costumi Tezenis è la bella influencer romana Giulia De Lellis e sebbene inizialmente lo spot utilizzava come colonna sonora un altro brano, dal 10 luglio 2020 è stato sostituito con questa contagiosa, spensierata e allegra canzone, incisa appositamente per la campagna.

Ascolta questa traccia, interpretata principalmente da Dagoberto Hernandez Machado, alias Dago Hernandez, e dalla cantautrice argentina Cynthia Nilson, che ha anche firmato il testo insieme a Giorgio Vanni e Max Longhi.

Vanni e Longhi hanno pure composto il brano, disponibile in una seconda versione, vale a dire nel virale remix di Daniel Tek e dello stesso Longhi.

Per la cronaca, come riportato su Wikipedia, il cajón è uno strumento a percussione a forma di scatola originario del Perù, che viene suonato schiaffeggiando o percuotendo la parte anteriore (tapa) con le mani e le dita, o talvolta con strumenti come spazzole, bacchette o mazze da tamburo. Il cajón è principalmente suonato nella musica afro-peruviana (in particolare música criolla) ma anche nel flamenco e nel reggae. Il termine cajón si applica anche ad altri tamburi scatolati utilizzati nella musica latino-americana, come il cubano cajón de rumba e il messicano cajón de tapeo.

Testo El ritmo del cajon di Lova’s Gang feat. Dago Hernandez & Cynthia Nilson

Download su: Amazon – iTunes

Yeh, yeh, yeh

Oye mira

Dago aquí

ahah

Pa’ ti

Cynthia

Estoy mirando una estrella

La ciudad dormida

Quiero salir muy lejos

Amanecer en tus sueños

En la esencia del mar

Con la espuma y el sol

Que despierta mi luz

Me enamoro otra vez (otra vez)

Este verano (bailemos juntos)

Llevame contigo (a ritmo de tu sueños)

El ritmo sube la de corazón

Quiero bailar con tía

Toda la noche y dia

Coger tu fantasía

Y se colora al ritmo del cajon

Mil emociones nuevas

La ola que te lleva

Sin rumbo por el mundo

Solo la fantasia nos guillarás

Dámelo así

Dámelo así, ya

Dámelo así

Porque tu sabes que te quiero para mí

Tu sabes que yo soy papi para ti

Por eso digo ya

Muévete así

Muévete así ya

Muévete así

Me gusta como baila

Me gusta como mueve tu cuerpo, mi nena

Quiero bailar con tía

Toda la noche y dia

Coger tu fantasía

Y se colora al ritmo del cajon

Mil emociones nuevas

La ola que te lleva

Sin rumbo por el mundo

Solo la fantasia nos guillarás

(Yeh, yeh, yeh)

Tu y yo

(Uh-oh)

Los dos

El mar

La playa

Este Verano (bailemos juntos)

Llevame contigo (a ritmo de tu sueños)

El ritmo sube la de corazón

Tu sabes cuando yo me estoy muriendo de ganas

Tócame mi cuerpo como una guitara

Te doy mi corazón y todo mi calor

Deja que te bese como loca en la playa

?





Quiero bailar con tía

Toda la noche y dia

Coger tu fantasía

Y se colora al ritmo del cajon

Mil emociones nuevas

La ola que te lleva

Sin rumbo por el mundo

Solo la fantasia nos guillarás

Muévete asi

Al ritmo del cajon

Muévete asi

Al ritmo del cajon

?

Muévete asi

Al ritmo del cajon

Muévete asi

Al ritmo del cajon

?





La traduzione di El ritmo del cajon

Sì, sì, sì

Ehi guarda

Dago qui

Ah ah

Per te

Cynthia

Sto guardando una stella

La città addormentata

Voglio andarmene molto lontano

Alba nei tuoi sogni

Nell’essenza del mare

Con la schiuma e il sole

Questo risveglia la mia luce

Mi innamoro di nuovo (di nuovo)

Questa estate (balliamo insieme)

Portami con te (al ritmo dei tuoi sogni)

Il battito del cuore sale

Voglio ballar con te

Tutto il giorno e tutta la notte

Cattura la tua fantasia

E si colora al ritmo del cajon

Mille nuove emozioni

L’onda che ti porta

Senza meta in tutto il mondo

Solo la fantasia ci guiderà

Dammelo così

Dammelo così

Dammelo così

Perché sai che ti voglio per me

Sai che per te sono papi

Per questo dico

Muoviti così

Muoviti così, già

Muoviti così

Mi piace come balla

Mi piace come il tuo corpo si muove, piccola mia





Voglio ballar con te

Tutto il giorno e tutta la notte

Cattura la tua fantasia

E si colora al ritmo del cajon

Mille nuove emozioni

L’onda che ti porta

Senza meta in tutto il mondo

Solo la fantasia ci guiderà

(Sì, sì, sì)

Io e te

(Uh Oh)

Tutti e due

Il mare

La spiaggia

Quest’estate (balliamo insieme)

Portami con te (al ritmo dei tuoi sogni)

Il battito sale nel cuore

Sai quando sto morendo di desiderio

Tocca il mio corpo come una chitarra

Ti do il cuore e tutto il mio calore

Lascia che ti baci come un pazzo pazzo sulla spiaggia

?

Voglio ballar con te

Tutto il giorno e tutta la notte

Cattura la tua fantasia

E si colora al ritmo del cajon

Mille emozioni nuove

L’onda che ti porta

Senza meta in tutto il mondo

Solo la fantasia ci guiderà

Muoviti così

Al ritmo del cajon

Muoviti così

Al ritmo del cajon

?

Muoviti così

Al ritmo del cajon

Muoviti così

Al ritmo del cajon

?

Ascolta su: