Lazza, Geolier & Shiva – FRIEND: audio e testo della nuova canzone

FRIEND, ottava contagiosa traccia racchiusa nel mixtape J, era sicuramente una delle canzoni più attese, perché vede collaborare Lazza con Shiva e Geolier, vale a dire due stelle nascenti del rap italiano, la cui crescita in termini di popolarità è ormai irrefrenabile.

Leggi il testo e ascolta la nuova coinvolgente e virale canzone, scritta dai tre artisti e prodotta dal milanese Low Kidd, al secolo Lorenzo Paolo Spinosa, vale a dire, uno dei producer più blasonati della penisola, oltre che un abile rapper.

Il progetto di Jacopo Lazzarini sta ottenendo numeri veramente straordinari, con centinaia di migliaia di ascolti delle dieci tracce che lo compongono e che vedono ospiti di assoluto rilievo come Gemitaiz, Emis Killa, Guè Pequeno, Capo Plaza, tha Supreme, Dark Pyrex e Tony Effe, tutti artisti che hanno una enorme fanbase. Basterebbe solo questo per suscitare un enorme interesse e per capire di che portata sia questo mixtape, che propone dieci canzoni inedite decisamente differenti l’una dall’altra e nel quale il rapper milanese conferma di essere uno dei più talentuosi della scena.

Testo FRIEND di Lazza, Geolier e Shiva

[1a Strofa]

Caxxo mene se è tarocca quella Louis Vuitton

Voglio solo che t’appoggi con sto booty on

Stavo in rollin’ coi miei homies come Coolio [Nota: Coolio è un rapper statunitense e in questa riga l’artista fa riferimento al brano “Rollin’ with my homies”.]

Switcho Rollie è solo tempo con un tourbillon

Ho una tro*a in backseat

E un flow fuori dall’Europa come il Brexit

Che sia rap, che sia trap, che sia sopra un breakbeat

Io sono la morte con lo smoking come Brad Pitt

Sei solo una bad bih che mi vuole regalare un bad trip

Giuro che ti meriti uno standing solo per i pressing

Ho visto i miei soldi fare un backflip

Per metterti ai piedi quelle McQueen

Ho visto i miei soci fare trekking per comprare Fendi

Friendly, tranne quando girano coi ferri

Questi fanno testi come il wrestling

Fake e pure lenti come Franklin

Trendy come pezzi con il brandy

Baby, sono orrendi, cosa prendi?

Eh, sì, che vorrei a casa un Grammy

Stan Lee, la mia vita è come un bel film





[Rit.: Shiva]

Io ho ancora alcuni problems che risolverò

Ho due pusher sull’iPhone

E due pute per i friends

Il mio suono, ‘ste banlieue

Ora è diventato trend

Il mio fra’ non è tuo friend

Fatti il segno della croce

[2a Strofa: Geolier] (Leggi la traduzione)

Dint”o juoco so nu glitch, dint o juoco sî nu snitch

Affianco teng a rich girl, mica tengo a bitch

Megl ca n’t impicc, si stongo mmiezz e mpicc

M piglio e royalties e m e cagno tutte a fiches

Inutil che vuò fa a baby, p mmé nun sî ready

Sî capitata mmiezz e crazy

Tras ind a AP e nta a botique vest basic

Nemic e n’amic saje che m’è nemic

Int o Benz resto ommo pecché ero ommo già rind o Scenic

Me dice ca so tropp maldestr

E po pe l’età che teng ca so crisciut ampress

Chi more e tene e sord int a bank

Ogni funerale s’avota a fest (Yeah)

È troppo facile, ammò sî fragil

È facil a fa o difficil, ma è difficile a fa o facile

NA, fratemo, se nfonna appena tras rind a machina

Int o cuofano e st’A1 nun te fa pigliar o panic

[Rit.]

Io ho ancora alcuni problems che risolverò

Ho due pusher sull’iPhone

E due pute per i friends

Il mio suono, ‘ste banlieue

Ora è diventato trend

Il mio fra’ non è tuo friend

Fatti il segno della croce





La traduzione della strofa di Geolier





Nel al gioco sono un glitch, nel al gioco sei uno snitch

Accanto ho una ragazza ricca, mica ho una bitch

Meglio che non ti impicci se sto nei casini

Mi prendo le royalties e me le cambio tutti in fiches

Inutile che vuoi fare la baby, per me non sei pronta

Sei capitata in mezzo ai pazzi

Entro nell’AP e nella boutique vesto basic

Un amico è un amico sai che mi è nemico

Nel Benz resto uomo perchè ero uomo già nella Scenic

Mi dice che sono troppo maldestro

E poi per l’età che ho che sono cresciuto in fretta

Chi muore e ha soldi in banca

Ogni funerale si trasforma in festa (Yeah)

È troppo facile, amore sei fragile

È facile fare il difficile, ma è difficile fare il facile

NA, mio fratello, si inzuppa appena entra nella macchina

Nel cofano di questa A1 non ti far prendere dal panico

