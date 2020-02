La colonna sonora originale del film “La mia banda suona il pop”: titoli e audio delle canzoni

La mia banda suona il pop è un film diretto da Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Rinat Khismatouline, Giulio Base, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko e Tiberio Timperi, al cinema dal 20 febbraio 2020, giorno dal quale è anche disponibile la colonna sonora originale. I titoli e l’audio delle canzoni.

La pellicola vede protagonisti quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn, vale a dire Tony (Christian De Sica), Lucky (Massimo Ghini), Micky (Angela Finocchiaro) e Jerry (Paolo Rossi), divenuti molto famosi negli anni ’80 e poi caduti in disgrazia…

Le musiche della soundtrack sono opera del compositore abruzzese Bruno Zambrini, già autore di numerose colonne sonore e musiche per film comici e musicarelli. Egli è un autentico veterano, tra i suoi numerosissimi lavori, ricordo Innamorato Pazzo (Celentano e Ornella Muti), Sogni mostruosamente proibiti, Fantozzi (quasi tutti i film della serie), I pompieri, Scuola di ladri, Le comiche 1 e 2, Notte prima degli esami e Com’è bello far l’amore. L’artista ha lavorato in ben undici pellicole di Brizzi.





Nella tracklist, 4 canzoni vere e proprie, due delle quali interpretate dai Popcorn (già presentate a Sanremo, Che Tempo Che Fa e Domenica In), una da De Sica e un’altra composta dal romano Marco Adami. Oltre ad Adami e Zambrini, gli autori sono Paolo Amati, Marcella D’Angelo e Andrea Amati.

La mia banda suona il pop tracklist (colonna sonora film 2020)

Le musiche sono state composte da Bruno Zambrini eccetto ove indicato.