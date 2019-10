La colonna sonora di Joker 2019: le canzoni della soundtrack e quelle che si sentono durante il film

E’ stata firmata dalla violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir la colonna sonora del film Joker diretto da Todd Phillips, nelle sale cinematografiche italiane dal 4 ottobre 2019. I titoli delle 17 tracce presenti nella soundtrack, disponibile nelle piattaforme digitali dal 4 ottobre, mentre per il CD e il vinile bisognerà attendere il successivo 14 dicembre.

Ma nella pellicola già campione d’incassi, che vede protagonisti Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen, vengono utilizzate diverse canzoni decisamente famose e adatte allo scopo, come ad esempio White Room dei Cream, che viene riprodotta nel finale, durante la rivolta per le strade di una Gotham City avvolta dalle fiamme.

Tra le più acclamate anche Rock & Roll Part 2 di Gary Glitter, conosciuta anche come “The Hey Song”, in quanto si tratta di una canzone strumentale, la più celebre di Glitter, nella quale la parte vocale recita più volte “Hey”. Questo pezzo lo si sente quando John esce vestito da clown, scende le scale e balla come una rockstar, prima che gli agenti lo inseguano.





Poiché si tratta di brani più o meno legati al mondo dei clown, non poteva mancare il capolavoro “Smile“, originariamente composto da Charlie Chaplin come tema musicale del film Tempi moderni, recitato e diretto dallo stesso Chaplin nel 1936. Il testo di Smile fu scritto da John Turner e Geoffrey Parsons, che diedero anche il titolo alla canzone interpretata per la prima volta da Nat King Cole.

C’è poi That’s Life, che sentiamo anche nella scena finale. Questo pezzo fu composto da Dean Kay e Kelly Gordon ed ha avuto diverse versioni, tra le quali quella del 1966 di Frank Sinatra, che è forse la più celebre. E’ sua anche Send In the Clowns, che viene pure intonata dai ragazzi che prendono in giro Arthur, seduto a distanza nella metropolitana e vestito da clown. Qui l’elenco di tutte le canzoni.

Joker tracklist (colonna sonora 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD, Vinile e Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Hoyt’s Office Defeated Clown [Defeated Clown [Arthur viene aggredito da ragazzini]] Following Sophie [Arthur segue Sophie e suo figlio] Penny in the Hospital Young Penny [Nascosto nel frigorifero] Meeting Bruce Wayne Hiding in the Fridge A Bad Comedian Arthur Comes to Sophie Looking for Answers Penny Taken to the Hospital Subway Bathroom Dance [Arthur balla da solo dopo il crimine.] Learning How to Act Normal Confession [Arthur confessa il crimine dei tre uomini nello spettacolo di Murray] Escape from the Train Call Me Joker

Tutte le canzoni utilizzate in Joker [In quale momento le sentiamo?]

Temptation Rag – Claude Bolling [Prima canzone del film] Here Comes The King – Steve Karmen [Arthur (Joker) arriva a casa da sua madre] Murray’s Theme – Judson Crane & Mark Hollingsworth [Murray entra in scena, in diretta televisiva] Rooftop – Hildur Guðnadóttir & Jóhann Jóhannsson Everybody Plays The Fool – The Main Ingredient [La prima volta che vediamo Arthur nello spogliatoio, al lavoro.] The Moon Is A Silver Dollar – Lawrence Welk and his Orchestra [Joker fa il bagno a sua madre a casa] Slap That Bass – Fred Astaire and The RKO Radio Studio Chorus & Orchestra [Arthur prova la sua nuova pistola mentre guarda la tv, sparando per caso] If You’re Happy And You Know It – Chaim Tenenbaum [Arthur si esibisce come un pagliaccio all’ospedale pediatrico, lasciando cadere la pistola] Send In The Clowns – Stephen Sondheim [Preparazione nel backstage. Un uomo la canta anche ad Arthur in metropolitana] My Name Is Carnival – Jackson C. Frank [Arthur in ufficio, facendo i bagagli perché è stato licenziato.] Smile – Jimmy Durante [Nel Trailer. Dopo la prima esibizione di Jokers come cabarettista.] That’s Life – Dean Kay and Kelly Gordon [Joker balla con sua madre] Murray’s Late Night – Bill O’Connell The Night Watchmen / Skating/Intruders (Orch. E. Powell & D. Raksin) (da Charlie Chaplin “Modern Times”) That’s Life – Frank Sinatra [John si sta preparando per lo spettacolo di Murray / Joker ammanettato in ospedale / ultima canzone del film / scena finale] Rock ‘n’ Roll (Part 2) – Gary Glitter Love Theme – North German Radio Symphony Orchestra Spanish Flea – Ray Davies and His Button Down Brass White Room – Cream Send In The Clowns – Frank Sinatra [Canzone dei titoli di coda] Toy Dept. (Toy Waltz) – North German Radio Symphony Orchestra Bedding Dept. – North German Radio Symphony Orchestra Descends In Lift – North German Radio Symphony Orchestra In Basement – North German Radio Symphony Orchestra Joins Girl In Bedding Dept. – North German Radio Symphony Orchestra Charlie Meets Burglars – North German Radio Symphony Orchestra Bottle Bursts – North German Radio Symphony Orchestra Cues from “Modern Times” – North German Radio Symphony Orchestra Stormy Weather – ETTA JAMES Put On a Happy Face – TONY BENNETT [Arthur si trucca mentre balla] Atmosphere – JOY DIVISION Brain Damage – PINK FLOYD Hurdy Gurdy Man – DONOVAN Left Speaker Blown – LIARS The Wayward Wind (feat. The Jordanaires) – PATSY CLINE People Are Strange – THE DOORS