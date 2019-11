Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano & Paolo De Santis – Qualche cosa non cambia mai: audio e testo della canzone di Frozen 2

Interpretato da Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis, Qualche Cosa Non Cambia Mai è un brano della colonna sonora di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Questo pezzo utilizza le voci dei quattro doppiatori dei principali quattro protagonisti, rispettivamente Anna, Elsa, Kristoff e Olaf. Il testo e l’audio.

Mentre la pellicola ha debuttato da poche ore nella penisola, si scopre che a livello internazionale ha complessivamente incassato oltre 350 milioni di dollari e non poteva essere altrimenti vista la spasmodica attesa per questo secondo capitolo.

Sulla canzone, i cui autori sono Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (traduzione è di Lorena Brancucci) il regista Chris Buck ha detto che qui “La nostra banda si confronterà il cambiamento e alla fine niente sarà più come prima”.

Qualche cosa non cambia mai testo

Download su: Amazon – iTunes

Sì, il tempo ci cambia ogni giorno

se ti guardi intorno

anche il cielo è in movimento e non si ferma mai

quella zucca sta pian pian ammuffendo

la mia saggia foglia si sta intristendo

ma le tue certezze in fondo tu le hai.

Sì, cambia il mondo ma

qualche cosa non cambia mai

come stare insieme

e la gioia che tu mi dai

come un muro che non può cedere

sappi che prima o poi

cambia tutto ma

non l’armonia in cui siamo noi.





L’autunno muove le foglie

il futuro è di chi lo coglie

stai per dirmi che stasera, amico, ti inginocchierai?

io faccio i piani e poi combino un disastro

anelli, cene, balli, che impiastro!

ma per imparare queste cose è tardi ormai.

Sì cambia tutto tranne

il gran bene che le vorrò

e per me non cambia

quell’idea che da tanto ho

stare insieme a te è più facile

ma ora farò di più… giusto?

Cambia quasi tutto

non l’appoggio che mi dai tu.

Che venti inquieti

un dubbio ormai in mente ce l’ho

quel che mi chiama

annuncia cambiamenti ed io non so

se sono pronta, lo cristallizzerei

quel che vedo è proprio perfetto

e adesso non lo cambierei.





Il tempo trasforma un po’ tutto

e invecchiare non è affatto brutto

diciamo grazie al fato per quello che ci dà

abbonda il cibo per tutti gli amici

e noi ci aiutiamo felici

d’ora in poi quella bandiera lì in alto volerà

in alto volerà

in alto volerà.

Cambia tutto ma

qualche cosa non cambierà

vola il tempo e

il futuro è un’incognita

il passato sai, è passato ormai

resta un ricordo in noi

cambia tutto ma

il mio posto è accanto a voi

sempre accanto a voi

sempre accanto a voi

sempre accanto a voi

il mio posto è accanto a voi.





