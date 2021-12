Ascolta la canzone “Colibrì” di Cesare Cremonini. Dai anche un’occhiata al testo del singolo del cantante bolognese.

Canzone uscita il 9 dicembre 2021, “Colibrì”, interpretata dall’amatissimo cantante bolognese Cesare Cremonini, è un singolo che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del brano.

Colibrì testo, Cesare Cremonini

Strofa 1

Nei tuoi occhi una seconda luna

Forse proprio quella da cui vieni tu

Prova un atterraggio di fortuna

Per non cadere giù

Pre-Ritornello

Colibrì, seguivi un colibrì

Ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Colibrì, seguivi un colibrì

Sai anche a me cadere fa paura

Però noi siamo qui

Ritornello

Lo sai che come un sole ti seguirei

Verso cieli più limpidi

Ora tu cosa immagini

Se ti dico: “Vorrei

Farti volare fra gli alberi

In mezzo ai fiori bellissimi

Per poter essere liberi”

Post-Ritornello

Come un colibrì, seguivi un colibrì

Che ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Strofa 2

Mi fermo in mezzo al traffico stasera

Abbasso il finestrino per guardare su

Passa in mezzo al cielo una cometa

Vabbè, so che eri tu, ehi

Pre-Ritornello

Colibrì, seguivi un colibrì

Ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Credimi, seguivi un colibrì

Ritornello

Lo sai che come un fiume ti seguirei

Verso mari più limpidi

Ora tu cosa immagini?

Se ti dico: “Vorrei

Farti volare fra gli alberi

In mezzo ai fiori bellissimi

Per poter essere liberi, liberi”

Post-Ritornello

Prendi le mie mani nel buio

E portami lontano dove sai tu

Quando ho immaginato il futuro, c’eri tu

(Vedrai un’altra città)

Correre davanti a te

(E sarai confusa ma)

Sembrerà tutto possibile

Tu sembri nata per sorridere

Conclusione

Lo sai

Che anche io vorrei volare fra gli alberi

In mezzo ai fiori bellissimi

Come un colibrì

Colibrì, seguivi un colibrì (Poter essere liberi)

Colibrì (x14)

Audio e video ufficiale

Giordano Caforio