Cesare Cremonini – Ciao: audio e testo della nuova canzone

Ciao è la traccia numero quattro inserita nel CD di inediti della raccolta Cremonini 2C2C – The Best of del cantautore Cesare Cremonini, disponibile ovunque da venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta e composta dall’interprete e prodotta ancora una volta da Walter Mameli.

Cesare Cremonini – Ciao testo

Io te l’avevo detto

che qui non si andava avanti

io te l’avevo detto

e adesso è inutile pensarci.

Io te l’avevo detto

si e allora

perché non mi ascoltasti?

Quando te l’ho detto dov’eri

e comunque se te l’ho detto era già tardi.





Ora non mi ricordo

cosa mi hai risposto

sono quasi certo che per te io

fossi come un morto

quindi fammi un favore adesso

torna nel mio passato

e se ci riesci portami anche un bel fiore

che il mio funerale c’è già stato!

Io te l’avevo detto

non guardare la vita degli altri

io te l’avevo detto e adesso guarda…

vivi di rimpianti

io te l’avevo detto molte volte, più di mille

ma ora che posso farci?

Se vuoi te lo ridico un’altra volta

se hai voglia di ascoltarmi.

Ciao… è una parola troppo bella “Ciao”

io… in questi casi preferisco “addio”

Ciao… sono felice se mi dici ciao

non puoi rispondermi “ti amo”

per dirmi ciao

ma è una parola come un’altra ormai

ciao!





Ciao… è una parola troppo bella “Ciao”

non puoi rispondermi “ti amo”!

ciao… è una parola come un’altra ormai

ciao.





