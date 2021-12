Only you, Alicia Keys | testo, traduzione e audio della canzone

Di seguito il testo, la traduzione e l’audio di Only you, brano di Alicia Keys contenuto nel suo ultimo album Keys.

Il nuovo lavoro della cantante statunitense Alicia Keys, intitolato Keys, è diviso in due parti, e va a comporre così una tracklist completa di 26 brani.

La prima parte del disco è intitolato Originals ed è formato da brani a detto dell’artista, tranquille, per pianoforte mentre la seconda parte intitolata Unlocked comprende gli stessi brani rivisitati in una chiave più ritmata e pop.

Grazie a questo disco ci ritroviamo brai dagli elementi jazz, ballad che vanno a scontrarsi con gli stessi pezzi eseguiti in un modo r&b, pop e Hip Hop.

Alicia Keys: Only you

Seppur della stessa artista, si nota come Alicia Keys si senta più a suo agio nei brani della versione Originals, co-prodotta assieme a suo marito Swizz Beat.

In Unlocked, inoltre sono presenti anche canzoni nuove che danno alla cantante il giusto merito e spessore del suo talento capace di spaziare tra ritmi lenti e sofisticati a musiche più articolate e dance.

Il disco è l’ottavo della cantante che oltre ad aver ricevuto molti premi musicali è anche conosciuta per via dei suoi lavori in campo recitativo. La donna ha esordito nel 1985 in un piccolo ruolo ne I Robinson.

Ecco il testo, la traduzione e l’audio del brano.

I am nothing without you here

With you, I love without fear

Nothing, oh, nothing is [?] ’bout you

As meaning to me

We won’t let nothing

Take this sweet something

‘Cause I don’t want nothing (Nothing), nothing

Only you

For you I come, guns blazing

Crazy as love is it’s amazing

Without the lover found my best friend

And I love you

We won’t let nothing

Take this sweet something

‘Cause I don’t want nothing (Nothing), nothing (No one)

Only you

Ooh

Ooh

Ooh

Ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Traduzione : Only You Alicia Keys

Non sono niente senza di te qui

Con te amo senza paura

Niente, oh, niente è [?] ’boutyou

Nel senso di “me”

Non lasceremo niente

Prendi questo dolce qualcosa

Perché non voglio niente (niente), niente

Solo tu

Per te vengo, pistole in fiamme

Pazzo come l’amore è incredibile

Senza l’amante ho trovato il mio migliore amico

E ti amo

Non lasceremo niente

Prendi questo qualcosa di dolce

Perché non voglio niente (niente), niente (nessuno)

Solo tu

ooh

ooh

ooh

ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh