Daytona feat Marracash, Guè | Testo ed audio della canzone

Ecco di seguito il testo e l’audio di Daytona, canzone di Guè in featuring con Marracash.

Cosimo Fini, è conosciuto in tutto il panorama musicale italiano con il nome d’arte Guè Pequeno.

Dopo tanti anni, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte semplicemente in Guè, come suggeritosi dal suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: il featuring con Marracash

L’annuncio è stato dato assieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove nella copertina si può notare il cantante con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Marracash nel brano Daytona.

Audio e testo di Daytona

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

[Pre-Ritornello: Marracash]

Ho preso un nuovo Daytona

Che segnava la tua ora

Scemo, qua per te game over

Audemars, zero Bulova

Cashmere nel mio pullover

Pesce crudo alla Bullona

Nuovo re da Barcellona

Nuovo giro, nuova corsa

[Ritornello: Guè]

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona, nuovo Daytona (Uh-ah), nuovo Daytona

[Strofa 1: Guè]

Fra’, sono tornato in zona (Rrah)

In Ita’ sono un’icona (Ah-ah)

Pornodive come Ilona (Uh)

Io la schiaccio, lui limona (Ahah)

Il maestro in questa cosa

Sono Yoda di Moscova (Yeah)

Senza un dio, senza una donna (Ah)

Ma una Lamborghini nuova

Non sei Pusha T, fra’, tu sei un pisciaturo (Ahahah)

Vivo ciò che scrivo, vivo nel futuro

Quando me lo succhia, sembra che lo stacca

Il tuo Rollie è pacco, il mio nuovo di pacca (Uh)

La mia vita è vera dalla barca a vela

Alla guida del Velar, Margiela in kevlar

Caviar in French Riviera, Cosimo Ribera

Al polso una miniera, mafia come a Gela (Yeah)

[Pre-Ritornello: Marracash]

Ho preso un nuovo Daytona

Che segnava la tua ora

Scemo, qua per te game over

Audemars, zero Bulova

Cashmere nel mio pullover

Pesce crudo alla Bullona

Nuovo re da Barcellona

Nuovo giro, nuova corsa

[Ritornello: Guè]

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona, nuovo Daytona, nuovo Daytona

[Strofa 2: Marracash]

Oh mio Dio, l’ho fatto ancora (Ops)

Nuovo disco supernova (Ah)

Fabio Rizzo da Barona (Gang)

Lo scolpisco nella storia (Uh)

Ho una nuova Mia Malkova (Muah)

Strappo maglie come Hulk Hogan (Eh)

L’auto si guida da sola (Vroom)

Posso spingerglielo in gola

Ho i balordi appresso, sono come Voltron

Il mio braccio destro è un leone

Flow dal metaverso, spacco a metà il verso

Ho una Colt da mezzo milione (Uh)

Il ferro è vero come Alec Baldwin

Ti lasciamo nudo come da Abercombie

Noi moriamo tondi ma con i quadranti

Lei ha un culo fat, si vede dal davanti, bro

[Pre-Ritornello: Marracash]

Ho preso un nuovo Daytona

Che segnava la tua ora

Scemo, qua per te game over

Audemars, zero Bulova

Cashmere nel mio pullover

Pesce crudo alla Bullona

Nuovo re da Barcellona

Nuovo giro, nuova corsa

[Ritornello: Guè]

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona (Uh-ah)

Un nuovo Daytona

Un nuovo Daytona, nuovo Daytona, nuovo Daytona