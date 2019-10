Coldplay – Arabesque: video, testo e traduzione della nuova canzone

Arabesque è un singolo dei Coldplay rilasciato giovedì 24 ottobre 2019 come anticipo di Everyday Life, ottavo album in studio in uscita il successivo 22 novembre. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video che accompagna questo pezzo, scritto da Will Champion, Stromae, Jonny Buckland, Guy Berryman, Femi Kuti, Drew Goddard & Chris Martin e prodotto ancora da Bill Rahko, Daniel Green e Rik Simpson, stessi producers del singolo portante Orphans, disponibile dallo stesso giorno.

L’arabesco è uno stile ornamentale composto da elementi calligrafici e/o motivi geometrici. Il termine deriva dal fatto che lo stile era adoperato, e lo è ancor oggi, per decorare le superfici perimetrali, sia esterne che interne, soprattutto di moschee. L’Arabesque è anche una danza classica nata in Francia ed è una fra le più note figure del balletto, in cui una gamba è en air all’indietro e le braccia sono distese in direzioni opposte.

In quest’altro significativo pezzo, settima traccia del disco che fonde gli stili musicali occidentali con ritmi mediorientali (come con la chitarra e il sassofono), ponendo l’idea che “la musica ci unisce tutti”, la rock band canta come vorrebbe che tornasse la pace, portata via dai terroristi, perché in fondo siamo tutti fratelli.

Coldplay – Arabesque testo e traduzione

Potrei essere te, potresti essere me

Due gocce d’acqua nello stesso mare

Potresti essere io, io potrei essere te

Due angeli della stessa visuale

E condividiamo lo stesso sangue

Come due gocce d’acqua

Ci assomigliamo

Come se provenissimo dalla stessa madre

Come due flussi (potresti essere io)

Che si raccolgono (potrei essere te)

Per formare grandi fiumi

E condividiamo lo stesso sangue

Sì, condividiamo lo stesso sangue

E condividiamo lo stesso sangue

Sì, condividiamo lo stesso sangue





La musica è l’arma, la musica è l’arma del futuro

La musica è l’arma, la musica è l’arma del futuro

La musica è l’arma, la musica è l’arma del futuro

Lo stesso fo**uto sangue

Lo stesso ca**o di sangue





