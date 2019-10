Coldplay – Orphans: video, testo e traduzione del nuovo brano

Disponibile dal 24 ottobre 2019, Orphans è un singolo dei Coldplay che anticipa l’ottavo album in studio Everyday Life, che verrà pubblicato il successivo 22 novembre, a quasi quattro anni di distanza dall’ultimo fortunato disco A Head Full of Dreams. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la nuova canzone. Diretto da Mat Whitecross, il filmato sarà online alle ore 14.

Questo piacevole e significativo brano, rilasciato insieme a un secondo inedito battezzato Arabesque, è stato scritto da Will Champion, Moses Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Chris Martin, mentre la produzione è opera di Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko.

Nel singolo, Martin fa riferimento agli attentati del 2018 a Damasco, la capitale della Siria colpita da un attacco orchestrato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia, che causato diverse vittime e distrutto la bellezza di questa città. Tra le vittime, anche una ragazza di nome Rosaleen e suo padre…

Coldplay Orphans testo e traduzione

[Intro]

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

[Verse 1]

Rosaleen of the Damascene

Yes, she had eyes like the moon

Would have been on the silver screen

But for the missile monsoon

She went, “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”

Indigo go up to heaven today

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

With bombs going boom ba-boom-boom

She say

[Chorus]

I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and be young again

[Verse 2]

Baba would go where the flowers grow

Almond and peach trees in bloom

And he would know just when and what to sow

So golden and opportune

He went, “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”

Tulips the colour of honey today

It’s true true, woo woo oo-oo-oo

With bombs going boom ba-boom-boom

He say

[Chorus]

I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and be young again (yeah)

[Interlude]

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

[Bridge]

Cherub Seraphim soon

Come sailing us home by the light of the moon





[Chorus 2]

Oh I want to know when I can go

Back and get drunk with my friends

I want to know when I can go

Back and feel home again

[Outro]

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

I guess we’ll be raised on our own then

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

I want to be with you ’til the world ends

I want to be with you ’til the whole world ends

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom boom ka, buba de ka

Boom





Rosaleen di Damasco

Sì, aveva occhi come la luna

Sarebbe stato sul grande schermo

Ma per il missile monsone

Lei faceva: “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”

L’indaco oggi va in paradiso

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Con le bombe che fanno boom-boom-boom

Lei dice

Voglio sapere quando posso andare

Tornare e ubriacarmi con gli amici

Voglio sapere quando posso andare

Torna e sii di nuovo giovane





Papà andrebbe dove crescono i fiori

Mandorli e peschi in fiore

E avrebbe saputo cosa e quando seminare

Così dorato e opportuno

Lui faceva “Woo woo, woo woo oo-oo-oo”

Tulipani di color miele oggi

È vero, woo woo oo-oo-oo

Con le bombe che fanno boom-boom-boom

Lui dice

Voglio sapere quando posso andare

Tornare e ubriacarmi con gli amici

Voglio sapere quando posso andare

Torna e sii di nuovo giovane (sì)

Cherubini e Serafini fate presto

Vieni a portarci a casa al chiaro di luna

Oh, voglio sapere quando posso andare

Tornare e ubriacarmi con gli amici

Voglio sapere quando posso andare

Tornare e sentirmi nuovamente a casa

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Credo che allora saremo cresciuti da soli

Woo woo, woo woo oo-oo-oo

Voglio stare con te fino alla fine del mondo

Voglio stare con te finché il mondo intero non finirà

