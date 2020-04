Dilaga la Coffin Dance sulle note di Astronomia, canzone di Vicetone & Tony Igy: origini, significato e meme

Da diverse settimane, nel web sta impazzando la Coffin Dance, soprattutto svariati meme che si stanno diffondendo in particolar modo grazie alla piattaforma di brevi video Tik Tok, ormai famosa per la viralità dei videoclip che gli utenti fanno girare al suo interno.

Il titolo della canzone utilizzata nella Coffin Dance

Il brano che fa da colonna sonora a questo fenomeno virale, una tendenza che per la precisione è scoppiata il 20 marzo 2020, è Astronomia, strumentale di Tony Igy rilasciata il 2 settembre 2016 e disponibile anche nella versione con i Vicetone, pubblicata due settimane più tardi. Gli internauti stanno ascoltando molto anche la versione 2K19 di Stephan F, uscita il 9 maggio 2019.

Download su: Amazon – iTunes

I Meme della Coffin Dance

I video solitamente si dividono in due parti: nella prima parte vediamo una o più persone che stanno per compiere azioni abbastanza incoscienti e sciocche oltre che pericolose, col rischio di farsi veramente male e altre che “rischiano” la pelle, o che ce la rimettono, non a causa loro. La seconda parte riprende invece quattro o sei uomini di colore che ballano mentre trasportano una bara. Si tratta di una danza tradizionale messa in atto ai funerali di alcuni paesi africani, in special modo in Ghana. Il tutto è veramente macabro, perché molti degli incidenti sono a parer mio finiti malissimo. E’ infatti li che nei meme entrano in scena i cosiddetti Pallbearers, coloro i quali aiutano a portare le bare, nella fattispecie, dei malcapitati che vediamo nei numerosissimi video che circolano nel web. Il pallbearer ha lo scopo, oltre che di trasportare la bara, di trasmettere un particolare stato d’animo ai familiari del defunto. Ovviamente loro entrano in azione su richiesta dei parenti del dipartito, disposti a pagare molto per i loro servizi, al fine di dare ai propri cari l’ultimo saluto con stile. Il costo medio di questo funerale dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 euro, ma dopo l’esplosione dei meme, i prezzi sono aumentati. Anche se può sembrare quantomeno strano dalle nostre parti, lì la tradizione vuole che danzare e festeggiare durante la marcia funebre, equivalga alla dimostrazione di rispetto e gioia nei confronti dell’anima del soggetto passato a miglior vita. Come detto, a fare da colonna sonora a tutto questo, la citata Astronomia, per essere precisi il ritornello della track, diventata famosissima in tutto il mondo grazie a questo strano trend. Ecco una carrellata di meme compilation. Se siete soggetti impressionabili se ne sconsiglia la visione.

Video Meme Coffin Dance

Coffin Funeral Dance Meme LEGO





I 2 video più famosi dei Pallbearers usati nei Meme

Uno dei video più famosi utilizzato nei meme è stato realizzato in Ghana dall’utente Travelin Sister che ha raccontato: “sono stato in Ghana per partecipare al funerale di mia suocera e ho assistito a una performance incredibile. I ballerini professionisti hanno onorato con orgoglio il “ritorno a casa” con impressionanti movenze, movimenti aggraziati e un’incredibile forza che renderebbe orgogliosa ogni famiglia del Ghana“.

L’altro celebre video, quello a cui lo screenshot ad inizio articolo fa riferimento, risale al 2017, quando BBC News Africa ​​ha documentato il lavoro dei pallbearers.

Coffin Dance (Astronomia) Spartito e Piano





Tanto per gradire, ecco un video tutorial con lo spartito e piano, per imparare a suonare l’ormai famosa Astronomia di Tony Igy ed i Vicetone, duo di producer e disc jockey olandesi composto da Ruben den Boer e Victor Pool.

Solo piano tutorial

Tony Igy – Astronomia accordi Chitarra, Ukulele e Pianoforte