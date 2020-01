CNCO – My Boo: ascolta la canzone (testo e traduzione)

Disponibile dal 23 gennaio 2020, My Boo è un singolo dei CNCO per la versione giapponese di Que Quiénes Somos, primo EP del gruppo, rilasciato l’11 Ottobre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, che sta già facendo impazzire i numerosi fan della boyband, i cui componenti in quest’occasione cantano anche in giapponese un testo scritto da Shota Shimizu.

E’ a parer mio molto gradevole questo brano inedito del gruppo, che parla di un ragazzo che si è pazzamente innamorato di una ragazza.

CNCO – My Boo testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

In aggiornamento

二人で出かけるとき

俺のGIVENCY それとGALAXY君が待って

同じ歩幅 ポケットの中

手つないだら Perfect

まだわかんないとこもあって

俺も全然子供だしね

喧嘩して嫌んなって

だけど Bye-byeする気はないぜ

二人で居られるならBaby

世界中どこだって平気

俺が良いとき君が笑って

君が良いとき俺が笑って

今まで色んな人と会って

自分がどういう男かって

本当の意味で理解させてくれた子はいない

君以外

My Boo

Tú me besas como nadie

Me haces falta como el aire

Cuando menos lo esperaba

Yo encontré lo que buscaba

My Boo

I’m so happy

De lunes a lunes yo te quiero junto a mi

Contigo siempre

Yo para siempre quiero estar

My Boo

Se me acelera como si nada

Mi corazón, boom-boom con cada mirada

Es que señorita

Con esa carita

Parece que cayó del cielo

Qué fue lo que me hiciste

No sé (No sé)

Pero dormido hablo tu nombre

También quieres verme, lo sé

Tú solo dime cuándo y dónde

Qué fue lo que me hiciste

No sé (No sé)

Pero dormido hablo tu nombre

También quieres verme, lo sé

Tú solo dime cuándo y dónde

My Boo

Tú me besas como nadie

Me haces falta como el aire

Cuando menos lo esperaba

Yo encontré lo que buscaba

My Boo

I’m so happy

De lunes a lunes yo te quiero junto a mi

Contigo siempre

Yo para siempre quiero estar

My Boo

君を愛しすぎて

たまに超不安で

病んでテンパって

君もそんな俺見て苦しんでる

それでも好きなんだ

不器用なだけなんだ

どんなに辛くても側にいたいよ





My Boo

Tú me besas como nadie

Me haces falta como el aire

Cuando menos lo esperaba

Ay, encontré lo que buscaba

My Boo

I’m so happy

De lunes a lunes yo te quiero junto a mi

Contigo siempre

Yo para siempre quiero estar

My Boo

My Boo

Tú me besas como nadie

Me haces falta como el aire

Cuando menos lo esperaba

Yo encontré lo que buscaba

My Boo

I’m so happy

De lunes a lunes yo te quiero junto a mi

Contigo siempre

Yo para siempre quiero estar

My Boo





[In giapponese – in aggiornamento]

Tesorino mio

Mi baci come nessun’altra

Ho bisogno di te come l’aria

Quando meno me lo aspettavo

Ho trovato quello che cercavo

Tesorino mio

Sono così felice

Ti voglio vicino a me dal lunedì al lunedì

Sempre con te

Voglio stare per sempre con te

Tesorino mio

Come niente fosse mi batte forte

Il cuore, boom-boom con ogni sguardo

E’ che signorina

Con quella faccina

Sembri caduta dal cielo

Cosa mi hai fatto

Non lo so (non lo so)

Ma dormendo dico il tuo nome

Anche tu vuoi rivedermi, lo so

Dimmi solo quando e dove

Cosa mi hai fatto

Non lo so (non lo so)

Ma dormendo dico il tuo nome

Anche tu vuoi rivedermi, lo so

Dimmi solo quando e dove





Tesorino mio

Mi baci come nessun’altra

Ho bisogno di te come l’aria

Quando meno me lo aspettavo

Ho trovato quello che cercavo

Tesorino mio

Sono così felice

Dal lunedì al lunedì voglio vicino a me

Sempre con te

Voglio stare per sempre con te

Tesorino mio

[In giapponese – in aggiornamento]

Tesorino mio

Mi baci come nessun’altra

Ho bisogno di te come l’aria

Quando meno me lo aspettavo

Oh, ho trovato quello che cercavo

Tesorino mio

Sono così felice

Dal lunedì al lunedì voglio vicino a me

Sempre con te

Voglio stare per sempre con te

Tesorino mio

Tesorino mio

Mi baci come nessun’altra

Ho bisogno di te come l’aria

Quando meno me lo aspettavo

Oh, ho trovato quello che cercavo

Tesorino mio

Sono così felice

Dal lunedì al lunedì voglio vicino a me

Sempre con te

Voglio stare per sempre con te

Tesorino mio

Ascolta su: