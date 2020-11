Leggi il testo e la traduzione in italiano di Whoopty, singolo di CJ

Whoopty è una contagiosa canzone del rapper GJ, rilasciata il 30 luglio 2020 e divenuta virale sulla piattaforma TikTok: leggi il testo e la traduzione in italiano del singolo, scritto dall’interprete e prodotto da Pxcoyo.

Chi è CJ?

Chris Soriano, alias CJ, è un rapper proveniente da Staten Island, New York, che ha anche un background portoricano. Ha iniziato la carriera musicale nel 2017, all’età di 20 anni. La sua musica è influenzata da artisti come Jay Z, 50 Cent e Pop Smoke. Ha guadagnato un po’ di popolarità con l’uscita della sua canzone del 2018 con 6ix9ine intitolata “Pop” , ma la sua carriera non è mai realmente decollata, fino al brano in oggetto, che solo su Spotify ha ad oggi ottenuto quasi 19 milioni di ascolti, oltre 10 milioni su Youtube, incluso il video ufficiale che ha quasi raggiunto sette milioni e mezzo di views.

Whoopty Testo – CJ

Loyalty over royalty, y’all niggas know the vibes

Pxcoyo killed this beat, bitch

[Rit.]

Whoopty

Bitch, I’m outside it’s a movie (Whoopty!)

Blue cheese

I swear I’m addicted to blue cheese

I gotta stick to this paper-like loose leaf

Bitch, I’m ’bout my chicken like it’s a two-piece

You can have your bitch back, she a groupie

She just swallowed all my kids in the two-seat

Swagged out

For Milly, we bringing them gats out

I still got some racks stuffed in the trap house

Off the 42, I’m blowing her back out

I’m back on my bullshit

Swing back with a full clip

They say I’m moving ruthless

And my shooters, they shooting

I don’t shake ’til they roof criss

[Verse]

I get the breesh, then it’s adiós

If I’m with your treesh then she’s giving throat

When I see police, then we getting low

That’s another piece, that’s another Zoe

Ice in the VV’s, now she’s down to get treeshy

I got all this water on me, like Fiji

Bitch, I’m posted up with Hats and the Sleezys

Smokin’ the Zaza, it goes straight to the māthā

Then I’m uppin’ the choppa

I’m hittin’ the cha-cha, open his lata

Then he dancin’ bachata

[Ponte]

Smokin’ the Zaza, it goes straight to the māthā

Then I’m uppin’ the choppa

I’m hittin’ the cha-cha, then I open his lata

Then he dancin’ bachata





[Rit.]

Whoopty

Bitch, I’m outside it’s a movie (Whoopty!)

Blue cheese

I swear I’m addicted to blue cheese

I gotta stick to this paper-like loose leaf

Bitch, I’m ’bout my chicken like it’s a two-piece

You can have your bitch back, she a groupie

She just swallowed all my kids in the two-seat

Swagged out

For Milly, we bringing them gats out

I still got some racks stuffed in the trap house

Off the 42, I’m blowing her back out

I’m back on my bullshit

Swing back with a full clip

They say I’m moving ruthless

And my shooters, they shooting

I don’t shake ’til they roof criss

[Outro]

Swagged out

For Milly, we bringing them gats out

I still got some racks stuffed in the trap house

Off the 42, I’m blowing her back out

I’m back on my bullshit

Swing back with a full clip

They say I’m moving ruthless

And my shooters, they shooting

I don’t shake ’til they roof criss





La Traduzione di Whoopty

[Introduzione]

Lealtà sulla regalità, voi tutti conoscete le vibrazioni

Pxcoyo killed this beat, bitch [Nota: tag del produttore]

[Coro]

Whoopty [Nota: Whoopty è un modo di dire o un saluto.]

Stron*a, sono fuori, è un film (Whoopty!)

Blue cheese [Nota: con questo termine si indicano le banconote da cento dollari. Il blu deriva dalla striscia blu presente sulle banconote e il Cheese fa riferimento al denaro]

Giuro di essere dipendente dal blue Cheese

Devo rispettare questa simil carta loose leaf

Stron*a, mi occupo del mio pollo come se fosse un due pezzi

Puoi riavere la tua pu**ana, è una groupie

Ha appena ingoiato tutti i miei ragazzi nel biposto

Swagged out [Nota: Uno (questo termine indica una persona che veste firmato Gucci, Louis Vuitton o Prada, scarpe firmate e occhiali da sole costosi. Queste persone hanno viaggiato in tutto il mondo e hanno amici in ogni paese. Sanno sempre cosa succede e le loro famiglie hanno molti soldi.]

Per Milly, li portiamo fuori

Ho ancora tante pile di soldi chiusi nella casa di spaccio

Mando giù la 42, la sto sco*ando [Nota: 42 è l’abbreviazione di tequila: Don Julio 1942. CJ sta dice di essere impegnato in un rapporto sessuale dalla posizione “alla pecorina” pur avendo ingerito Don Julio 1942.]

Sono tornato sulle mie ca**ate

Torno indietro con un caricatore pieno

Dicono che agisco senza pietà

E le mie pistole sparano

Non tremo finché il tetto non si rompe





[Versetto]

Prendo i soldi, poi adiós

Se sono con il tuo treesh, allora lei sta dando la gola

Quando vedo la polizia, ci abbassiamo

Abbiamo un altro pezzo, ecco un’altra Zoe

Diamanti di massima purezza, ora lei sta per diventare treeshy

Ho tutta quest’acqua addosso, come Fiji

Stron*a, sono in servizio con Hats e Sleezys

Fumando la Zaza, mi va dritta alla testa [Nota: Zaza si riferisce alla marijuana curda Zaza.]

Poi alzo la pistola

Sto colpendo il cha-cha, apro il suo lata

Poi balla la bachata [Nota: La bachata è un tipo di musica che ha avuto origine nella Repubblica Dominicana. CJ sta insinuando che quando sta scivolando (cha cha), colpisce il bersaglio con la sua pistola (choppa), facendolo muovere come se stesse ballando la bachata.]

[Ponte]

Fumando la Zaza, mi va dritta alla testa

Poi alzo la pistola

Sto colpendo il cha-cha, poi apro il suo lata

E quindi balla la bachata

[Coro]

Whoopty

Stron*a, sono fuori, è un film (Whoopty!)

Blue cheese

Giuro di essere dipendente dal blue Cheese

Devo rispettare questa simil carta loose leaf

Stron*a, mi occupo del mio pollo come se fosse un due pezzi

Puoi riavere la tua pu**ana, è una groupie

Ha appena ingoiato tutti i miei ragazzi nel biposto

Swagged out

Per Milly, li portiamo fuori

Ho ancora tante pile di soldi chiusi nella casa di spaccio

Mando giù la 42, la sto sco*ando

Sono tornato sulle mie ca**ate

Torno indietro con un caricatore pieno

Dicono che agisco senza pietà

E le mie pistole sparano

Non tremo finché il tetto non si rompe

[Outro]

Swagged out

Per Milly, li portiamo fuori

Ho ancora tante pile di soldi chiusi nella casa di spaccio

Mando giù la 42, la sto sco*ando

Sono tornato sulle mie ca**ate

Torno indietro con un caricatore pieno

Dicono che agisco senza pietà

E le mie pistole sparano

Non tremo finché il tetto non si rompe