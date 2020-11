Ludwig & Cecilia Cantarano duettano in “Adesso mi diverto”: ascolta la canzone (con testo)

Ludwig e Cecilia Cantarano hanno unito le forze dando vita a un interessante duetto sulle note di Adesso Mi Diverto, nuovo singolo disponibile in digitale e nelle piattaforme streaming da martedì 3 novembre 2020 su Warner Music Italy: ascolta e leggi il testo del brano.

Il DJ, produttore e cantante romano classe 1992 Ludovico Franchitti, alias Ludwig, e la tiktoker capitolina classe 2000, da qualche tempo cantante, per la prima volta insieme in questa contagiosa canzone, prodotta dallo stesso Francesco con la collaborazione di Daniele Autore, aka Danusk, e scritta a sei mani con Francesco Megha.

Dopo il successo estivo Non spegnere la musica, il cantante e producer torna con questo pezzo nel quale si parla di riscatto, di non mollare mai, di trovare il coraggio di andare avanti e inseguire sempre i propri sogni, i propri obiettivi, anche se gli altri vi dicono che non ce la potete fare, che non avete la stoffa.

Testo Adesso mi diverto di Ludwig & Cecilia Cantarano

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Strofa 1]

Se avessi dato retta a lei

o a tutti quelli che dicevano: “no, non ce la fai”

ora chissà dove sarei, che persona che sarei

con i problemi come i suoi, ehi

e invece guarda dove sono

col microfono ci mangio anche se non lo suono

in due anni la mia sedia è diventata un trono

ho imparato da solo, guarda come volo





[Pre-Ritornello]

E va bene cosi

sulla cresta dell’onda

con gli amici di sempre

altro giro altra corsa

entriamo con la rincorsa

e mi piace così

si vive solo una volta

sento il cuore che pompa

tutto quello che conta

[Ritornello: insieme]

Oh mamma com’è bello

adesso mi diverto

e del mio passato

giuro non mi pento

me lo tengo stretto

oh mamma com’è bello

ma come mi diverto

nessun compromesso

entro senza permesso

resto sempre lo stesso

[Strofa 2]

E anche se sono già le 6

siamo felici, ci godiamo un’altra alba e poi

mi immagino che faccia fai

adesso che ho trovato un senso pure senza noi, ehi

ma non ti odio, ti perdono

in fondo un po’ lo devo a te se oggi mi sento nuovo

i miei fratelli sempre intorno, non sto mai da solo

nel mio cielo all’orizzonte è sempre tempo buono





[Pre-Ritornello: Ludwig, (Cecilia), *Insieme*]

E va bene cosi (E va bene cosi)

sulla cresta dell’onda (sulla cresta dell’onda)

con gli amici di sempre

altro giro altra corsa

entriamo con la rincorsa

e mi piace così (e mi piace così)

si vive solo una volta (si vive solo una volta)

sento il cuore che pompa

*tutto quello che conta*

[Ritornello: insieme, (C. Cantarano)]

Oh mamma com’è bello

adesso mi diverto (adesso mi diverto)

e del mio passato

giuro non mi pento

me lo tengo stretto

oh mamma com’è bello (oh mamma com’è bello)

ma come mi diverto (Adesso mi diverto)

nessun compromesso

entro senza permesso

resto sempre lo stesso

[Cecilia C.]

E non lascerò più

sogni dentro al cassetto

faccio quello che sento

ogni pregio è un difetto

vinco io, ci scommetto

e mi piace cosi

ad un passo dal sogno

sotto il cielo corallo

questo è quello che voglio

una vita da sballo