Jamil ha rilasciato il video di “Non è colpa mia”: il testo del dissing

Il rapper Jamil non le manda a dire e rilasciati il video di Non è colpa mia, nuovo brano dissing rivolto ad alcuni colleghi, in particolare a Gionni Gioielli: da tempo, sembra da anni, tra i due non scorre infatti buon sangue. Il testo.

Ma in questo pezzo, l’artista veronese nomina chiaramente anche Gast, Fat mc, Galla, Traffik, Laïoung e Maruego, e li definisce “dei falliti”. Sotto il video diretto da Andrea Dipa.

Il testo di “Non è colpa mia”

Se non rispondi a Gionni Gioielli

Non sei più il diss king

(eheheh sì)

Mi hanno detto: “lascia stare, non vale la pena” (va bene)

Vuole un po’ di promo tu porta pazienza (sì)

Mi dissa solamente chi non ha carriera

Così frate non rischia di restare senza (come fa?)

La tua roba che fa schifo non la sente nessuno (no)

Hai fatto mille dischi e non li sente nessuno (no)

Non sei nessuno, goditi la promo

Che finisce che ritorni nel dimenticatoio (bye, bye)

Se parli di diss tengo il monopolio

Avrai cinquant’anni ma sei un segaiolo

Vedo che ti atteggi come un donnaiolo

Ma c’è solo la tua mano sotto il lenzuolo (fallito di mer*a)

Segui mille tipe non ti caga nessuna

Tu sei un morto di figa, non ne hai mai vista una

Neanche quando sei nato con quella faccia di merda (eheh, sì)

Sarai uscito dal cu*o e ti han buttato per terra

Tu vuoi le attenzioni come una pu**ana

Nel panorama rap vali niente, nada (nada)

Ti vedo lì che piangi, che vorresti la fama (sì)

Ma nessuno ti caga e nessuno ti paga

Ti faccio un bonifico che mi fai pena

Ti offro una cena (poi?)

Dopo l’antidolorifico, specifico

Sacrifico del tempo per la scena

Sanifico la stanza e ti rimando in quarantena

Mi hai dissato (dissato)

Sbagliato (sbagliato)

Sforzato (sforzato)

Peccato

A te cadono i capelli, stempiato

A me cadevano le palle quando ti ho ascoltato (eheheh, sì)

L’hai confermato, eri al mio concerto (eh?)

Ti vedevo che cantavi sotto il palco (groupie)

L’hai confermato, quello che ha detto

C’era pure Noyz che diceva che spacco (hai ragione)

Tutto pippato, tutto ubriaco

Ha rotto il ca**o ad una tipa e il suo fidanzato

Che l’ha quasi picchiato, quasi ammazzato (sì)

Meno male c’era Dium che l’ha salvato (meno male)

Minc*ia che babbo, minc*ia che babbo

Quando non reggi il colpo meglio non farlo

Non stava neanche in piedi e non aveva il passaggio

Ho chiesto pure a Danny di accompagnarlo

C’era pure David, può confermarlo

Era meglio stavi zitto, non puoi negarlo (ssssst)

In bocca tieni il ca**o di Narcos

È una vita che continui a succhiarlo (eheheh, sì)

Se nessuno ti caga, nessuno ti paga

Nessuno ti vuole, non è colpa mia (non è colpa mia)

Un altro stron*o di nuovo a cui faccio la promo

E non so neanche chi sia (chi è?)

Gionni tu sei pacco (pacco, pacco)

Ti chiamano Gioielli ma è bigiotteria (eheh)

Gionni tu sei vecchio (vecchio, vecchio)

Ti prenderò due cose dalla farmacia





Okay (okay), faccio un po’ di rap, okay (okay)

Questo è solo un fake, okay (okay)

C’è la gente che mi chiede chi sei

Chi è, chi è, chi sei (chi è?)

Nessuno che ti vuole, per questo che sei underground (sì)

Fai cinquanta copie, per questo che fai sold out

Era meglio Noyz per fare il secondo round

Non sei Craxi, tu sei Krusty il clown (ssssst)

Non ho capito perché mi dissano solo gli scarsi di mer*a (boh)

Come Gionni, Gast, Fat mc, Galla, Traffik, Laïoung, Maruego (vabbè solo falliti)

Neanche messi insieme fate le mie view

I miei soldi, i miei fan, la mia crew (poi?)

Il mio rap, le mie skills, il mio mood (poi?)

La mia vita, il mio flow, il mio tour (okay)

Ho sognato che fate una posse track (sì)

Intitolata “i falliti del rap” (eheheheh)

Intitolata che mer*a sta combo

La collabo dei più scarsi del mondo (fan*ulo)

Tu vuoi il diss, ti do il diss (ti do il diss)

A Esse Magazine gli do il bis (gli do il bis)

Faccio un mix, rest in peace

Rap is back, Jadakiss





Se nessuno ti caga, nessuno ti paga

Nessuno ti vuole, non è colpa mia (non è colpa mia)

Un altro stron*o di nuovo a cui faccio la promo

E non so neanche chi sia (chi è?)

Gionni tu sei pacco (pacco, pacco)

Ti chiamano Gioielli ma è bigiotteria (eheh)

Gionni tu sei vecchio (vecchio, vecchio)

Ti prenderò due cose dalla farmacia

Tu riposa in pace, non mi tocchi nemmeno

Vengo dal cielo come la tempesta, un rapace, un alieno

C’ho i serpenti nella testa come il logo Versace

Sono efficace come il veleno, sincero, davvero (davvero, davvero)

Tu non hai le palle, al massimo hai il reggiseno

C’ho le palle più grosse di un seno

C’ho le palle cosi grosse, c’ho due palle di fieno

Con le barre ti meno, meglio che parli di meno

Ti uccido, sei scemo

Io sono una verdura va bene

La melanzana, la zucchina nel cu*o di queste iene

Tu sei vecchio, tu sei debole, pieno di lamentele

Con la ruggine, la muffa, la polvere e ragnatele

Io sono crudele

Mi fai un bocch*no gigante

Fino a quando hai le ginocchia ricoperte di sangue

Dopo ti spacco le anche, ti spaccherò il cu*o

Ti spacco di rime, ti lascio a digiuno

Non mi spacca nessuno, fanc*ulo

Ma quale dissing? (quale dissing, quale dissing)

Hai rappato due minuti gli altri due parli (eheheh, sì)

Era meglio una story (davvero)

Soprattutto visto come rappi

Era meglio non provarci nemmeno (sei scarso, sei scarso)

Ora sei contento, ti ho risposto

Fatti un se*a, scrivi la risposta della risposta (va bene)

Ma ve lo dico già, con ‘sti scarsi basta

Mandate qualcuno di bravo (okay)