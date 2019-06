Chris Brown – In uscita il nuovo album Indigo: info e titoli delle canzoni

Il 28 giugno 2019 esce il nono album in studio di Chris Brown che si intitola Indigo, atteso e interessante progetto che arriva a un anno e otto mesi dall’ultima fatica discografica Heartbreak on a Full Moon, certificato 2 volte Platino negli Stati Uniti. I titoli delle canzoni.

Anticipato da sei singoli, vale a dire Back To Love, Wobble Up, Heat, No Guidance, Don’t Check On Me e Undecided, il disco racchiude in un doppio CD altre 26 canzoni scritte e prodotte da numerosissimi artisti e ancora tutte da scoprire, per un totale di 32 imperdibili tracks, che consacreranno ancora una volta Breezy come uno degli artisti più importanti del mondo R&B.

Gli ospiti dell’album sono H.E.R., Lil Wayne, Tyga, Drake, Justin Bieber, Atia “Ink” Boggs, Nicki Minaj, Tory Lanez, Gunna, G-Eazy, Juicy J, Trey Songz, Tank, Lil Jon, Joyner Lucas e Juvenile.

La superstar mondiale multiplatino (30 milioni di album venduti in tutto il pianeta, oltre 7.5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 125 riconoscimenti, tra cui un Grammy Award per “F.A.M.E.”) è tornata con questa nona era discografica, per la quale si è quindi avvalsa del contributo alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale mondiale.





“Questo mio lavoro è pieno di energia, amore, luce e felicità. Grazie a tutti coloro che considerano la mia musica utile. Personalmente mi ricorda gli album GRAFFITI e FAME” ha condiviso su Instagram l’artista.

Prima di concludere, una curiosità: il titolo dovrebbe fare riferimento ai bambini indaco, che sarebbero dotati di tratti e capacità speciali o soprannaturali. L’indaco è inoltre un colore blu scuro e non a caso, l’album contiene tracce che hanno come titolo alcuni colori, nello specifico: la title track, “Red”, “Emerald” (verde smeraldo), “Burgandy” (bordeaux).

Indigo tracklist (Chris Brown album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download Clean – Explicit – IBS (CD) – Download su iTunes Clean – Explicit

Indigo Back To Love [Video Ufficiale] Come Together feat. H.E.R. Temporary Lover feat. Lil Jon Emerald / Burgandy feat. Juvenile & Juicy J Red All I Want feat. Tyga Wobble Up feat. Nicki Minaj & G-Eazy [Video Ufficiale] Need A Stack feat. Lil Wayne & Joyner Lucas Heat feat. Gunna [Audio] No Guidance feat. Drake [Audio] Girl Of My Dreams Natural Disaster / Aura Don’t Check On Me feat. Justin Bieber & Ink Sorry Enough Juice You Like That Troubled Waters Take A Risk Lurkin’ feat. Tory Lanez Trust Issues / Act In Cheetah Undecided BP / No Judgement Side N***a Throw It Back All On Me Sexy feat. Trey Songz Early 2K feat. Tank Dear God Part Of The Plan Play Catch Up