Catherine Feeny – Mr. Blue: audio, video, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano l’audio e il video di Mr. Blue, singolo della cantautrice statunitense Catherine Feeny tratto dal disco d’esordio omonimo rilasciato nel 2003 e incluso anche nel successivo Hurricane Glass, in una versione nuova e più breve.

Ma la popolarità di questa bella canzone, è cresciuta a seguito dell’utilizzo in una scena del film del 2006 “Running With Scissors” e nel sedicesimo ed ultimo episodio della sesta stagione di BoJack Horseman, serie animata statunitense, creata da Raphael Bob-Waksberg per Netflix. La seconda parte della sesta stagione, è stata resa disponibile nella celebre piattaforma il 31 gennaio 2020.

Il significato della canzone Mr. Blue

In questa canzone, “Mr. Blue “può essere inteso come metafora della depressione, della quale alcuni dei tratti comuni sono la stanchezza, la malattia e il dolore (fisico, emotivo e mentale), ma anche la mancanza di cura di se stessi e il bisogno di ricevere amore. Ed è più o meno di questo che si parla nel brano, la protagonista è molto depressa ed esprime la volontà di liberarsi di questa patologia, che alcuni giorni può sembrare più gestibile o quasi impercettibile e altri può essere travolgente e apparentemente impossibile da affrontare.

Catherine Feeny – Mr. Blue In Your Eyes Testo

Mr. Blue

I told you that I love you

Please believe me

Mr. Blue

I have to go now, darling

Don’t be angry

I know that you’re tired

Know that you’re sore and sick and sad for some reason

So I leave you with a smile

Kiss you on the cheek

And you will call it treason

That’s the way it goes some days

A fever comes at you without a warning

And I can see it in your face

You’ve been waiting to break since you woke up this morning

Mr. Blue

Don’t hold your head so low

That you can’t see the sky





Mr. Blue

It ain’t so long since you were flying high

Mr. Blue

I told you that I love you

Please believe me





Mr Blue traduzione

Signor Tristezza

Ti ho detto che ti amo

Per favore, credimi

Signor Tristezza

Devo devo andare, tesoro

Non arrabbiarti

So che sei stanco

Sappi che per qualche motivo sei arrabbiato, triste e malato

Quindi ti lascio con un sorriso

Ti bacio sulla guancia

E lo chiamerai tradimento





È così che vanno le cose certi giorni

La febbre ti attacca senza avvertimento

E te lo leggo in faccia

Aspettavi di scoppiare da quando ti sei risvegliato stamattina

Signor Tristezza

Non tenere la testa così bassa

Atrimenti non riesci a vedere il cielo

Signor Tristezza

Non è passato molto tempo da quando eri al settimo cielo

Signor Tristezza

Ti ho detto che ti amo

Per favore, credimi

