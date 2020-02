Bugo – Io mi rompo i cogl**** la canzone ideale dopo la vicenda sanremese: ecco cosa si son detti

Io mi rompo i co****** è una canzone di Bugo tratta dall’EP omonimo uscito il 1° gennaio 2002 e dall’album Dal lofai al cisei pubblicato il successivo 3 ottobre. Il testo e l’audio e il video di questa canzone scritta dall’interprete e prodotta insieme a Fabio Magistrali.

Come dicevo, non poteva esserci brano più collegabile alla vicenda sanremese, che l’ha visto abbandonare il palco nella serata relativa alle cover, mentre Morgan cantava un testo differente del brano “Sincero”, chiaramente rivolto al cantautore novarese classe 1973, che è stato riempito di insulti, il tutto a seguito di una lite scoppiata lontano dai riflettori, che si narrava inizialmente, vedeva Morgan morderlo e lui sputargli. Ma proprio oggi è andato in onda su Rai 1 il video che mostra come sono andate veramente le cose nel dietro le quinte. Ecco cosa si sono detti:

M: “Il complotto qual è? Cosa avete studiato di bello? No riprendimi. Siccome fanno i complotti… Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa”

B: “Statti zitto oh, non puoi rompere le palle. Dai, basta”.

M: “Ieri sera sembravi Frank Sinatra oh. Bravissimo”.

B: “Stai zitto va”.

M: “Hai cantato da Dio, l’han detto tutti”.

B: “Vai a fare un giro va. Vai a fare un giro va”.

M: “Oggi faccio un giro bellissimo, sai che giro faccio?”.

B: “Hai iniziato tu, non io, con le scenate”.

M: “Canti da Dio”.

B: “Siamo qua per divertirci o?”

M: “Stai tranquillo”.

B: “Ca**o, fai ca*are”.

M: “Ma perché…”.

Tutti sappiamo come sono andate successivamente le cose, con Bugo che rompendosi “i gioielli di famiglia” ha abbandonato il palco. Quest’azione è costata la squalifica alla coppia.

Bugo – Io mi rompo testo

Quando mi butto giù

Non faccio le flessioni

Non guardo neanche la tv

Perche’ mi rompo i coglioni

Nella testa i calli

Che dovrei grattugiare

Vorrei essere G.G. Allin

Avrei qualcosa da fare





Io mi rompo i cog*ioni

Io mi rompo i co*lioni

Io mi rompo i cogli*ni

Io mi rompo i coglio*i

Quando passa il tram

Mi butterei sotto

Almeno qui qualcosa si fa

Di diverso dal solito

Semafori sadomaso

Non danno più colori

Una polvere mi entra nel naso

Ma io mi rompo i coglioni

Io mi rompo i cog*ioni

Io mi rompo i co*lioni

Io mi rompo i cogli*ni

Io mi rompo i coglio*i





[Harmonica solo]

Se tu mi dici cosa devo fare

Ti giuro che io lo farò

Se tu mi dici cosa devo fare (Io mi rompo i cog*ioni)

Ti giuro che io lo farò (Io mi rompo i coglio*i)

Se tu mi dici cosa devo fare (Io mi rompo i ********)

Ti giuro che io lo farò (Io mi rompo i ********)





