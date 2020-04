CARA & Fedez – Le Feste Di Pablo: audio e testo remix del singolo

Le Feste Di Pablo, singolo dell’emergente e giovanissima cantautrice milanese Cara, dal 10 aprile 2020 è disponibile nel remix in duetto con Fedez. Il testo e l’audio di questa nuova versione della canzone, originariamente rilasciata il 13 marzo 2020 via Polydor / Universal Music Italia.

Alle penne della stessa Anna Cacopardo, aka Cara, Paolo Antonacci, Dargen D’Amico e Davide Simonetta, si aggiunge ora una strofa nuova di zecca scritta dal celebre e amatissimo rapper milanese classe 1989. La produzione è sempre opera di D.whale & Sixpm, al secolo Andrea Ferrara.

Ne vien fuori una canzone complessivamente gradevole e catchy, che fa seguito al successo del singolo di debutto Mi Serve (Premio LUNEZIA per il valore musical letterario), pubblicato anche nel remix con Samuel Heron. In questa nuovissima versione, le voci dei due artisti si intersecano, creando un nuovo equilibro tra il pop e l’urban.

Classe 1999, originaria di Milano e cresciuta a Crema, sin da bambina Anna si è approcciata alla musica frequentando l’istituto musicale Folcioni di Crema, nelle sezioni canto e pianoforte. Ama il pop internazionale di artisti come Michael Jackson, Twenty one Pilots e Jessie Reyez e il cantautorato italiano di artisti come Fabrizio De André e Lucio Dalla. Dopo alcune esibizioni dal vivo, che hanno segnato l’inizio vero e proprio del suo percorso musicale e attraverso le quali proponeva anche pezzi inediti, nel 2017 ha preso parte al Tour Music Fest di Mogol, arrivando in semifinale, e al contest di Area Sanremo, arrivando in finale con un suo brano inedito. Segue infine l’iscrizione all’Accademia di Musica NAM di Milano, al corso di Canto Moderno e la firma con Polydor, importante label con la quale ha rilasciato il citato singolo d’esordio.

CARA & Fedez – Le Feste Di Pablo testo

[Cara]

Questa notte mi faranno santa

Questo parla parla

C’ho la birra calda

[Insieme]

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

[CARA, Insieme]

Tu cosa ricordi del weekend

Una macchia di salsa Messico

Per il resto un sabato pessimo

Bacio qualcuno perché c’ho fame

E alla fine mi piace

E mi prendo il sole in prestito

E una borsa di marchio estero





Dammi un passaggio a vedere il tramonto

Che è meglio del pronto soccorso

Mettimi tutta la notte in un cocktail

E fammela bere in un sorso

Devo lasciarti di nuovo

Vedo un cielo e ci volo

Non penso sia un problema alla mia età

Ra-ta-ta-ta-ta-ta

[Cara]

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio, bom bom

Stanotte è il SuperBowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

[Insieme]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

[Fedez]

Pablo parla parla parla (parla)

Come un mantra mantra mantra (mantra)

E poi mi pacca pacca pacca

Come quella sulla spalla

Mi da una busta che non pesa

Tipo quella della spesa

Pablo sei un pacco

Tipo tipa con la sorpresa

Per quanto la vita può creare vari traumi

Un proiettile nel cuore ce l’ha solo Gino Paoli

Gli occhi rosso ciliegia

Dal tetto Milano mi pare Las Vegas

Non ti rispondo sui media

Però te lo giuro che c’ho un cuore mega

Necessito di un cuore nuovo

Confermo l’ordine su Glovo

Non penso sia un problema alla mia età

Tic-tic-tac

[Cara]

Non credo all’anima gemella però

Per tutto il tempo che ho

Farò peace and love

Come Yoko e John

Voglio i fuochi d’artificio bom bom

Stanotte è il SuperBowl

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è





[Insieme]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

[Cara, Insieme]

Questa notte mi faranno santa

Questa parla parla

C’ho la birra calda

Fin troppi italiani in Spagna

Lo diceva mamma, sì però che alba

Sì però con calma

Nella metro gialla c’è una luna tanta

Esco fuori da me

Perché dentro quanta gente c’è

[Insieme]

Come alle feste di Pablo

Come alle feste di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo

Vieni alla festa di Pablo

Sono alla festa di Pablo

Quanta gente, quanta gente c’è

Belle le feste di Pablo





