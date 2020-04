Boro Boro & Geôlier – Nena: audio e testo del singolo prodotto da Andry The Hitmaker

Nena è uno scoppiettante singolo dei rapper Federico Orecchia, in arte Boro Boro, con la collaborazione del campano Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geôlier. Il brano è disponibile nelle piattaforme digitali da venerdì 10 aprile 2020 per Virgin Records / Universal Music Italia.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa coinvolgente canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dal milanese Andrea Moroni, artisticamente conosciuto come Andry The Hitmaker.

In questo difficile periodo, che vede un po’ tutti a rimanere a casa, brani spensierati come questo sono a parer mio un toccasana, perché un minimo di spensieratezza e di distrazione dai problemi che ci attanagliano negli ultimi tempi è d’obbligo.

Nena testo — Boro Boro • Geolier

Oh, Andry

Nena Nena

Ti odio quanto ‘sta città

E penso: “nena nena

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

‘Na boutique ora

Comprare Via Roma”

Ora mi fumo gelato

Prima me lo andavo a prendere

Il mio cuore l’ho già dato (yeah)

Ma di palle ne ho da vendere

“Mátalo” dicono chi vorrebbe essere me

E mentre sti parlano rido, bro

Intanto io vizio a me

E vorrei tanti soldi e farci su una pila

Per girarci sopra e godermi la vista

Fare quello, fra, che non potevo fare prima

Godermi il panorama girando ‘sta mista

E dico “vámonos vámonos”

Iskido gang sembra il diavolo

E dico “vámonos vámonos”

Yo soy loco también mágico

Nena Nena

Ti odio quanto ‘sta città

E penso: “nena nena

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

‘Na boutique ora

Comprare Via Roma”

[Geolier]

Ammo nun sacc chi sì ma vien a cas cu me

Mentr nat port spii a cas cà sto cu te

Si chel ca vulev l’agg ritt a ‘tt e’ tre

Chesti ca o sai nun m fann e’ pò nun sacc o’ pecchè

Si t’stacc pò tu spier ca ij pò t’chiamm arop

Tu fa fint ca c’stong pur quand ng stong

Chistu cor nun to rong finché pò nun t’ò ruobb

E finchè pò nun succer ij m’sent tutt’appost

Shh

Yo lo se qué me querias mami

Na latina sott a torr a Paris

Iammungem nta na suite a Bali

M’aggia fa chiu sord ro cartell e Cali

Fum 41 finchè chest nun collass

Parl italian ten pur ò DateJust

Stes nta vasc che tacc

Bro liev o ghiacc stu drink è sul acqu





Nena Nena

Ti odio quanto ‘sta città

E penso: “nena nena

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

‘Na boutique ora

Comprare Via Roma”

Oh, Andry





Nena Traduzione [significato di alcune parti]



Oh, Andry [Nota: si tratta del tag del producer di questo brano]

Piccola, piccola [Nota: nena è un termine spagnolo che nelle canzoni significa in genere “piccola, tesoro”, è insomma un modo di dire baby-bebé]

Ti odio quanto questa città

E penso: “piccola, piccola

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

Una boutique ora

Comprare Via Roma”





Ora mi fumo gelato

Prima me lo andavo a prendere

Il mio cuore l’ho già dato (yeah)

Ma di palle ne ho da vendere

“Uccidilo” dicono chi vorrebbe essere me

E mentre questi parlano rido, fratello

Intanto io vizio me

E vorrei tanti soldi e farci su una pila

Per girarci sopra e godermi la vista

Fare quello, fratello, che non potevo fare prima

Godermi il panorama girando questa mista

E dico “andiamocene, andiamocene”

Iskido gang sembra il diavolo

E dico “andiamocene, andiamocene”

Sono pazzo e anche magico

Piccola, piccola

Ti odio quanto questa città

E penso: “piccola, piccola

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

Una boutique ora

Comprare Via Roma”

[Geolier]

Amore, non so chi sei ma vieni a casa con me

Mentre un altro porta spie casa che sto con te

Sei quello che volevo, l’ho detto a tutti e tre

Queste qua non mi fregano e poi non so perché

Se riattacco il telefono poi tu speri che ti chiamo dopo

Tu fai finta che ci sono pure quando non ci sono

Questo cuore non te lo do finché poi non te lo rubo

E fin quando non succede io mi sento a posto

Shh

Lo so che mi ami, bella, una latina sotto la torre a Parigi

Andiamocene in una suite a Bali

Devo fare più soldi del cartello di Cali

Fumo 41 finché questa non collassa

Parla italiano e ha pure il Datejust [Nota: probabile riferimento a un modello di Rolex, celebre brand che produce costosissimi orologi. In riferimento alla riga precedente, esiste il modello Rolex Datejust 41, vale a dire un modella composto da una cassa Oyster di 41 mm di diametro]

Sdraiata nella vasca con i tacchi

Fratello, togli il ghiaccio, questo drink è solo acqua

Piccola, piccola

Ti odio quanto questa città

E penso: “piccola, piccola

Vorrei darti il cuore ma voglio

Soldi qui ora

Verdi, gialli e viola

Una boutique ora

Comprare Via Roma”

