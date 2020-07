Geolier – Capo: leggi il testo della nuova canzone

Capo, una delle 4 assolute novità dell’album Emanuele (Marchio Registrato), è sicuramente un’irresistibile traccia che a poche ore dalla release, è letteralmente divenuta virale.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del gradevole brano, scritto dal rapper e prodotto dal partenopeo Dat Boi Dee. Ricordo che nel nuovo disco è presente il remix di Na Catena e u canzoni totalmente inedite, che stanno entusiasmando i numerosi fan del giovane artista napoletano.

Testo Capo – Geolier

Download su: Amazon – iTunes

Yeah, stongo st—, stongo stiso

Tengo sempre ‘o f—

Dat Boi Dee vamos pa la banca

[1a Strofa]

Stong stis, tengo sempre ‘o fischio dint”e ‘e recchie

Parlano troppo ‘e me pe’ quanto spacco e quanto speng

Si me vedevi primma assaje cchiù sicco e senza niente

Mo song assaje cchiù chiatto e a te magnà’n ce metto niente

Nun so’ ‘na rockstar, so’ preciso int”a banc

E so’ cagnato dint”e mod a quand so’ cantante

E t’arricuorde quando alloc nun passavo

Pecché tutt”e quante lloco abbasce vestute firmate

Nun è pe’ panne, nun ‘o dico, l’aggio ditto spesso

Sennò po’ sent: “Ccà Geolier dice sempre ‘o stesso”

19 anni, ric cos ca tu manco piens

Aggio azzeccate a tutte quante cu’ ‘nu pare ‘e piezze

[Rit.]

S’aizza ‘a genta assettata, sto buono c”a capa

Aggio perso già tre vole, piglio ‘o jet privato

Ma ‘e chi staje parlanne? Nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde ‘e loro sulo ‘int”a ‘na semmana

S’aizza ‘a genta assettata, sto buono c”a capa

Aggio perso già tre vole, piglio ‘o jet privato

Ma ‘e chi staje parlanne? Nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde ‘e loro sulo ‘int”a ‘na semmana





[2a Strofa]

Tutto apposto, mammà, nun vide ca nun chiove?

Penso sulo a ‘ncassà, nun penso ‘a guagliona

Piglio ‘na borsa Prada, dincelle ca sta apposto

Ma m’ha lasciato perché vo’ sulo ‘e dimostrazione

Parlammo chiaro, nun t’ha piglià, ‘e a fa’ ‘nu poco l’ommo

Pecché a fa’ l’ommo nun deriva sulo mo’ d”e sorde

Sta chi fa ‘o show dint”o locale che Dom Pérignon

Ma se l’ha fatta c”a pensione ca c’ha dato ‘a nonna

Nun me chiammà pe’ nomme, chiammame “Roberto Baggio”

No’ pecché so’ assaje bravo, pecché c’assomiglio ‘e faccia

E aggio fatto cose, si t”e dico vaje ‘int”a l’ansia

‘Nta ‘do Vuitton c’aggio ritt: “Lloco ‘o riesto è mancia”

[Rit.]

S’aizza ‘a genta assettata, sto buono c”a capa

Aggio perso già tre vole, piglio ‘o jet privato

Ma ‘e chi staje parlanne? Nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde ‘e loro sulo ‘int”a ‘na semmana

S’aizza ‘a genta assettata, sto buono c”a capa

Aggio perso già tre vole, piglio ‘o jet privato

Ma ‘e chi staje parlanne? Nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde ‘e loro sulo ‘int”a ‘na semmana





La traduzione di Capo

Sono dist, sono dist

Ho sempre il f-, yeah

Dat Boi Dee vamos pa la banca





[1a Strofa]

Sono disteso, Sento sempre fischi nelle orecchie

Parlano troppo di me per quanto spacco e quanto spendo

Se mi vedevi molto prima, più magro e senza niente

Ora sono più paffutello e a mangiarti non ci metto nulla

Non sono una rockstar, sono preciso in banca

E sono cambiato nei modi da quando sono cantante

E ti ricordi quando non passavo

Perché tutti quanti in basso vestiti firmati

Non è per ?, non lo dico, l’ho detto spesso

Sennò poi sento: “Geolier dice sempre le stesse cose”

19 anni, dico cose che tu nemmeno pensi

Le ho azzeccate tutte con un paio di pezzi

[Rit.]

Si alza la gente seduta, resto calmo

Ho già perso tre voli, prendo il jet privato

Ma di chi stai parlando, nemmeno li vedo

Faccio pèiù soldi di loro in una sola settimana

[2a Strofa]

Tutto apposto mamma, non vedi che non piove?

Penso solo a incassare, non penso alla ragazza

Prendo una borsa Prada, dille che è apposto

Ma mi ha lasciato perché vuole solo dimostrazioni

Parliamoci chiaro, non prendertela e fai un po’ l’uomo

Perché fare l’uomo non significa solo fare molti soldi

C’è chi fa lo show nel locale con Dom Pérignon

Ma lo fa con la pensione che gli ha dato la nonna

Non chiamarmi per nome, chiamami Roberto Baggio

No perché sono molto bravo, perché gli assomiglio in faccia

E ho fatto cose, se te le dico ti viene l’ansia

In quel negozio Louis Vuitton gli ho detto: “il resto mancia”

Ascolta su: