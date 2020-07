La Camba – Facci Caso: guarda il video del meraviglioso singolo

Il testo, il video ufficiale e l’audio di Facci Caso, meraviglioso singolo della cantautrice, compositrice e paroliera romana Federica Camba, in arte La Camba, disponibile ovunque dal 10 luglio 2020 per 10 production.

Autrice di canzoni di successo per artisti del calibro di Elodie, Alessandra Amoroso, Marco Masini, Annalisa Scarrone, Emma Marrone, Luca Carboni e Nek, e oltre dieci milioni di copie vendute con conseguenti Dischi d’Oro e di Platino, Federica torna con la nuova gradevole e travolgente canzone in oggetto, la prima con questo nome d’arte, con la quale ci ricorda che è anche una grande cantante.

La scrittura di questo brano è ispirata al libro di Kurt Vonnegut “Quando siete felici, fateci caso”, significativa frase che ripete (al singolare) più di una volta nella track, che dopo parecchio tempo la vede tornare da assoluta protagonista e miglior ritorno non poteva a parer mio esserci. L’ultimo lavoro di Federica risale al maggio 2013, quando pubblicò Buonanotte Sognatori.

Si tratta di un inno alla voglia di vivere, di andare avanti, di avere la meglio sulle paure e i momenti in cui tutto sembra finito, quando in realtà sta ricominciando. Facci caso parla della felicità che diamo per scontata e alla quale proprio per questo non facciamo caso.

La Camba – Facci Caso Testo

Ho bisogno di tutto ma fondamentalmente di niente

di tremare, di futuro e di un solo bagaglio a mano

di una vita che è esposta, di un’identità nascosta

e di dirmi “quando sei felice almeno facci caso”

Ho bisogno di tutto ma stento ad essere coerente

voglio il cielo in una stanza e il mondo fuori che lo compensa

dove potermi tormentare, in piena tempesta ormonale

e ripetermi “quando sei felice almeno facci caso”





E se perdere è solo un’eccezione

una meta necessaria anche se sembra di impazzire

e della vita immaginaria non è solo aria

ma una vita parallela è quasi vera, ma non l’unica vera (facci caso)

E quando la festa è finita invece ricomincia

vorrei lasciarmi, lasciarmi cadere e invece ho il sole in faccia

le vite che non ho vissuto mi hanno conquistata

e adesso sono quella che non sono stata

che non sono stata

Sai che ho fatto di tutto? Ma mica me ne frega niente

ho costruito e distrutto e ho mille vite dentro queste tasche

il mio mare è compulsivo, si, lo so, ma ci convivo

perché mi dico “quando sei felice almeno facci caso”

e se perderti è una lezione, una dieta necessaria

anche se qui c’è da impazzire

è la che vita immaginaria non è solo aria

ma una vita parallela è quasi vera, ma non l’unica vera

E quando la festa è finita invece ricomincia

vorrei lasciarmi, lasciarmi cadere e invece ho il sole in faccia

le vite che non ho vissuto mi hanno conquistata

e adesso sono quella che non sono stata

che non sono stata

E quando mi sento sconfitta, invece sorrido e scendo

vorrei lasciarmi, lasciarmi morire ma ho il destino sul mio palmo

le vite che non ho vissuto mi hanno cresciuta

e adesso sono quella che non sono stata

na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na

quando sei felice almeno facci caso





E quando mi sento sconfitta, invece sorrido e scendo

vorrei lasciarmi, lasciarmi morire ma ho il destino sul mio palmo

le vite che non ho vissuto mi hanno cresciuta

e adesso sono quella che non sono stata





Il video di Facci Caso

