Alex Britti – “Una parola differente” è il nuovo singolo: il testo e l’audio

Rilasciato venerdì 24 aprile 2020 per It.Pop, Una parola differente è un singolo del cantautore e chitarrista romano Alex Britti, dallo stesso giorno anche in rotazione radiofonica nazionale.

Il testo e l’audio di questa nuova e simpatica canzone, che pochi minuti fa l’artista ha lanciato sui social network scrivendo: “Volevo dirvi “una parola differente”! In questo momento così difficile, dopo le #lezionidichitarra, ho pensato molto ai gesti e alle emozioni che anche durante questa #emergenzacovid non abbiamo smesso di fare o provare… ecco perché ho deciso di far uscire una nuova canzone proprio ora”.

Alex Britti Una parola differente Testo

Download su: Amazon – iTunes

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già (detto già)

com’è difficile rimanere originali

mentre tutto scorre ad alta velocità (velocità)

come farò ad attirare l’attenzione

fare colpo su di te (si)

mentre corriamo perché piove

ci rifugiamo in un portone

se un amore è solamente un’invenzione come dici tu

allora perché restiamo qui bagnati e non ci stacchiamo più

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

spengo un’altra sigaretta

mentre dormi guardo l’alba

che non sembra ma ci aspetta

benedetta





Com’è possibile che in mezzo a tanta gente

ti guardo e tu mi chiedi: “come stai?” (come stai)

Ci rincorriamo troppo spesso nelle storie

ma non parliamo mai

diciamo sempre lascia stare

ci nascondiamo nei “vorrei

andare via, mollare tutto”

ma poi non lo facciamo mai

se inseguire un sogno è così bello

figurati la realtà

allora, dai, stammi vicina adesso

fino a che la pioggia smetterà

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incaxxi e poi mi dici:

“scusa, amore non è niente… d’importante”

Non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incaxxi e poi mi dici:

“scusa, amore non è niente… d’importante”

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già





Ascolta su: