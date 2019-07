Daniele De Martino – Vasame a’ vocca: Testo

Leggi il testo di Vasame a’ vocca, nuova canzone del cantante e autore neomelodico Daniele De Martino. Il brano è stato scritto di suo pugno e arrangiato da Ignazio Caracausi. Per vedere il video cliccate sull’immagine.

Vasame a’ vocca testo

Sarann chist’uocchie e sti capill (e sti capill)

ca nun me fann capì chù nient (capì chù nient)

chiudo i miei occhi e vedo con le tue mani su di me

cosa più bella in stusto istante non c’è (istante non c’è).

Semm ca si m’annammore over (over)

n’siem a te m perd so sicur (so sicur)

beviamo un champagne

due parole che ci fa

se vuoi stanotte ci ritroviamo qua (ritroviamo qua).

Ij facc e facc cu’tte

il corpo tuo n’guoll a me?

toccheremo la luna stasera se il tuo cuore accetta di stare con me.

Vasm a vocc ca stamp ru russett

civm n’gopp o viett

tu sei l’amore mio to giur ca si a mij p semp

pe mme si na pazzia

ca vogl sultant ij

senza t’accarezzà già sto tremann.

Sent chistù core ca m sbatt esagerat

ma tu vir a chist chill ca ma cumbinat

tu si propr chell ca m vocc i juornat

senza chù pensà diman a chi putimm sta.

Dimm ca si a vit’

tu si tutt cos

nun m n’ventà scus

stai serena turn ca

avvisa a mammà.

Damm sta vocc

cu stu russett ross

dimmi da uno a tre quant t piac n’insieme a me.





Ma che voglia matta di baciarti (baciarti)

mano e mano già voglio tenerti (voglio tenerti)

te vogl assai accussì

quando m fai capì

ca tu staje ma nun t fir mai (fir mai).

Ij facc e facc cu’tte

il corpo tuo n’guoll a me?

toccheremo la luna stasera se il tuo cuore accetta di stare con me.

Vasm a vocc

ca stamp ru russett

civm n’gopp o viett

tu sei l’amore mio to giur ca si a mij p semp

pe mme si na pazzia

ca vogl sultant ij

senza t’accarezzà già sto tremann.

Sent chistù core ca m sbatt esagerat

ma tu vir a chist chill ca ma cumbinat

tu si propr chell ca m vocc i juornat

senza chù pensà diman a chi putimm sta.

Dimm ca si a vit’

tu si tutt cos

nun m n’ventà scus

stai serena turn ca

avvisa a mammà.





Damm sta vocc

cu stu russett ross

dimmi da uno a tre quant t piac n’insieme a me.

Dimm ca si a vit’

tu si tutt cos

nun m n’ventà scus

stai serena turn ca

avvisa a mammà.

Damm sta vocc

cu stu russett ross

dimmi da uno a tre quant t piac n’insieme a me.