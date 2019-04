BTS – Boy With Luv feat. Halsey: video ufficiale, testo e traduzione in italiano

Il 12 aprile 2019 è uscito il sesto EP dei BTS battezzato “Map of the Soul – Persona” e Boy with Luv è il primo singolo estratto dall’Extended Play della boy band sudcoreana.

Per questo primo pezzo, il gruppo, conosciuto anche come Bangtan Boys, ha collaborato con la statunitense Halsey, che dal 2017 si è letteralmente innamorata di questa band nata a Seul nel 2013 e composta da Jin, Suga, J-Hope, RM, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook.

Si tratta di un inno pop che tende a sottolineare la forza dell’amore. Il filmato è stato diretto da YongSeok Choi ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

BTS – Boy With Luv traduzione

Sono curioso di sapere tutto, com’è andata la tua giornata?

Oh, dimmi (Oh si, si, ah, sì, sì)

Cos’è che ti rende felice?

Oh, mandami un sms (oh si si, si, oh si)

Ogni tua immagine

Voglio averla sotto il cuscino oh oh tesò

Vieni a farmi da insegnante

Insegnami tutto di te

Il tuo uno, i tuoi due

Ascoltami tesoro mio

Sto volando in alto nel cielo

(Con la coppia d’ali che mi hai ridato allora)

Ora è così alto qua sopra

Voglio che ti sintonizzi con i miei occhi

Sì, mi rendi un ragazzo con l’amore

Oddio, oddio, oddio (uh) oddio, oddio, oddio

E’ una vita che aspetto

Voglio stare con te per ogni cosa

Oddio, oddio, oddio (sì) oddio, oddio, oddio

Alla ricerca di qualcosa di buono

Ora, lo capisco

Voglio qualcosa in più (lo voglio)

Di un momento, di un momento, amore

Ho aspettato con pazienza

Un ragazzo con, un ragazzo con l’amore

Dal primo momento in cui ti ho incontrata, la mia vita era già tutta tua, tua

Sei la stella che trasforma l’ordinario in straordinario

Una cosa dopo l’altra, tutto è straordinario

Le cose che ti interessano, il modo in cui cammini o parli e ogni tua piccola banale abitudine

Tutti dicono che ero così piccolo e ora sono diventato un eroe (oh no)

Dico che una cosa come il destino non era da me (oh no)

La pace nel mondo (niente da fare)

Un grande ordine (niente da fare)

Ti terrò al sicuro

(Ragazzo con amore)

Ascoltami tesoro mio

Sto volando in alto nel cielo

(Con la coppia d’ali che mi hai ridato allora)

Ora è così alto qua sopra

Voglio che ti sintonizzi con i miei occhi

Sì, mi rendi un ragazzo con l’amore

Oddio, oddio, oddio (uh) oddio, oddio, oddio

Mi hai fatto sballare così in fretta

Voglio stare con te per ogni cosa

Oddio, oddio, oddio (uh) oddio, oddio, oddio

Mi hai fatto volare così velocemente

Ora, lo capisco

L’amore non è nulla di più forte (lo voglio)

(Di un ragazzo con), di un ragazzo con amore

L’amore non è nulla di più forte

(Di un ragazzo con), di un ragazzo con amore

Sarò franco

A volte ero un po’ snob

Cielo elevato, sale allargate

A volte ho pregato di riuscire a fuggire

Ma il tuo dolore è il mio dolore

Quando l’ho capito, ho giurato a me stesso che (sì)

Con le ali di Icaro che mi hai dato avrei volato (Uh)

Non verso il sole ma verso di te

Fammi volare





Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio

Ho aspettato tutta la mia vita (tutta la vita)

Voglio stare con te per ogni cosa

Oddio, oddio, oddio oddio, oddio, oddio (Oh, oh)

Alla ricerca di qualcosa di buono (di buono)

Ora, lo capisco

Voglio qualcosa in più (voglio qualcosa in più, la voglio)

Di un momento, di un momento, amore (Mo-momento, amore)

L’amore non è nulla di più forte

(Di un ragazzo con), di un ragazzo con amore

Testo Boy With Luv

모든 게 궁금해 how’s your day

Oh, tell me (Oh yeah, oh yeah, ah yeah, ah yeah)

뭐가 널 행복하게 하는지

Oh, text me (Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah)

Your every picture

내 머리맡에 두고 싶어, oh oh bae

Come be my teacher

네 모든 걸 다 가르쳐줘

Your one, your two

Listen my my baby 나는

저 하늘을 높이 날고 있어

(그때 니가 내게 줬던 두 날개로)

이제 여긴 너무 높아

난 내 눈에 널 맞추고 싶어

Yeah, you makin’ me a boy with luv

Oh my, my, my, (uh) oh my, my, my

I’ve waited all my life

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my, my, my, (yeah) oh my, my, my

Looking for something right

이제 조금은 나 알겠어

I want something stronger (I want it)

Than a moment, than a moment, luv

I have waited longer

For a boy with, for a boy with luv

널 알게 된 이후 ya (oh)

내 삶은 온통 너 ya (ya, ya)

사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별 (Alright)

하나부터 열까지 hey, hey

모든 게 특별하지 hey, hey

너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들까지, hey

다 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 (Oh no)

난 말하지 운명 따윈 처음부터 내 게 아니었다고 (Oh no)

세계의 평화 (No way)

거대한 질서 (No way)

그저 널 지킬 거야 난

(Boy with luv)

Listen my my baby 나는

저 하늘을 높이 날고 있어

(그때 니가 내게 줬던 두 날개로)

이제 여긴 너무 높아

난 내 눈에 널 맞추고 싶어

Yeah, you makin’ me a boy with luv





Oh my, my, my, (uh) oh my, my, my

You got me high so fast

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my, my, my, oh my, my, my

You got me fly so fast

이제 조금은 나 알겠어

Love is nothing stronger (I want it)

(Than a boy with), Than a boy with luv

Love is nothing stronger

(Than a boy with) Than a boy with luv

툭 까놓고 말할게

나도 모르게 힘이 들어가기도 했어

높아버린 sky, 커져버린 hall

때론 도망치게 해달라며 기도했어

But 너의 상처는 나의 상처

깨달았을 때 나 다짐했던걸 (Yeah)

니가 준 이카루스의 날개로 (Uh)

태양이 아닌 너에게로

Let me fly

Oh my my my, oh my my my

I’ve waited all my life (All my life)

네 전부를 함께하고 싶어

Oh my my my, oh my my my (Oh, oh)

Looking for something right (right)

이제 조금은 나 알겠어

I want something stronger (I want it)

Than a moment, than a moment, love (Mo-moment, luv)

Love is nothing stronger (ooh ooh, oh yeah)

(Than a boy with), Than a boy with luv





Ascolta su: