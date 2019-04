Michael Schulte – You Let Me Walk Alone: video, testo e traduzione

Michael Schulte è un cantautore tedesco classe 1990, che ha iniziato a farsi conoscere caricando su Youtube cover di pezzi famosi. Nel 2011 ha preso parte al talent show The Voice of Germany, classificandosi terzo e appena dopo firma un contratto con la Very Us Records. Il 22 febbraio 2018 vince la Unser Song für Lissabon e prende parte di diritto all’Eurovision SOng Contest 2018, proprio con questa bella ed emozionante canzone, ottenendo una dignitosa quarta posizione. On air dal 19 aprile 2019, il brano è estratto dall’album Dreamer pubblicato lo scorso maggio.

Veramente molto bella questa canzone, attraverso la quale si rivolge al compianto padre, che non ha orgogliosamente potuto assistere al suo percorso, che non ha potuto vedere quanta strada abbia fatto quel figlio, che ha lasciato quando aveva appena 14 anni e quanto lontano sia arrivato, ora che è un uomo di 29 anni.

Scritto da Schulte stesso con Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen e Nina Müller, il brano non è accompagnato da alcun videoclip, se non quello della performance all’Eurovision, che potete vedere cliccando sull’immagine.

Michael Schulte – You Let Me Walk Alone traduzione

Sono un sognatore, un immaginario

Mi hanno detto che lo eri anche tu

Amo il silenzio e il limpido orizzonte

E ne ho preso in toto da te

Ogni tanto sono attratto da posti

In cui sento la tua voce o vedo il tuo viso, e

Ogni piccolo pensiero mi ricondurrà a te

Sono nato dall’amore di due cuori

Eravamo tre figli e una amorevole mamma

Hai fatto di questo posto una casa

Un riparo dalla tempesta

Hai detto che avevo una sola vita e un vero cuore

Ho cercato di fare del mio meglio e sono arrivato così lontano

Ma non lo saprai mai

Perché mi fatto fare questo percorso da solo

L’eroe della mia infanzia sarai sempre tu

E nessun altro

Pensavo che mi avresti fatto da guida quando la vita e’ fuorviante

È stato allora che mi sei mancato di più

Ogni tanto sono attratto da posti

In cui sento la tua voce o vedo il tuo viso, e

Ogni piccolo pensiero mi ricondurrà a te

Sono nato dall’amore di due cuori

Eravamo tre figli e una amorevole mamma

Hai fatto di questo posto una casa

Un riparo dalla tempesta

Hai detto che avevo una sola vita e un vero cuore

Ho cercato di fare del mio meglio e sono arrivato così lontano

Ma non lo saprai mai

Perché mi fatto fare questo percorso da solo





Ohhhh, ohhhh, ohhhh

Sono nato dall’amore di due cuori

Eravamo tre figli e una amorevole mamma

Hai fatto di questo posto una casa

Un riparo dalla tempesta

Hai detto che avevo una sola vita e un vero cuore

Ho cercato di fare del mio meglio e sono arrivato così lontano

Ma non lo saprai mai

Perché mi fatto fare questo percorso da solo

Testo You Let Me Walk Alone

I’m a dreamer, a make believer

I was told that you were, too

I love the silence and the clear horizon

And I got that all from you

Every now and then I’m drawn to places

Where I hear your voice or see your face, and

Every little thought will lead me right back to you

I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum

You made this place a home

A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far

But you will never know

‘Cause you let me walk this road alone

My childhood hero will always be you

And no one else comes close

I thought you’d lead me when life’s misleading

That’s when I miss you most





Every now and then I’m drawn to places

Where I hear your voice or see your face, and

Every little thought will lead me right back to you

I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum

You made this place a home

A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far

But you will never know

‘Cause you let me walk this road alone

Ohhhh, ohhhh, ohhhh

I was born from one love of two hearts

We were three kids and a loving mum

You made this place a home

A shelter from the storm

You said I had one life and a true heart

I tried my best and I came so far

But you will never know

‘Cause you let me walk this road alone





