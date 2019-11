Daniele De Martino – Lei al posto tuo: video e testo della canzone

Lei al posto tuo è una contagiosa canzone del cantante neomelodico Daniele De Martino, che si rivolge a una persona che vorrebbe essere qualcosa in più di una semplice amante, ma il cantante è stato chiaro fin dall’inizio che tra loro vi potesse essere solo divertimento, in quanto già impegnato in un’altra relazione.

Il testo, la traduzione e il video diretto da Ferdinando Esposito che accompagna questo gradevole brano, che sta già facendo impazzire il web, divenendo virale. Come sempre accade per le canzoni del cantante di origine palermitana, l’unico modo per ascoltarla è al momento il solo filmato. Più avanti sicuramente uscirà l’album che racchiuderà questo e i brani rilasciati precedentemente.

Daniele De Martino Lei al posto tuo testo e traduzione

Cosa c’è?

Questa sera con gli occhi arrabbiati non corri da me?

È arrivata la fine di un’ora per stare con te

Dici che tu sei stanca di me… il motivo qual è?

Indovino il perché

Dimmelo

che vorresti una vita diversa creata da me

Stai chiedendo quello che da me nun putess mai avè

Nun me metter in difficoltà o sapive già

Ca nu journe stu tren s’era fermà

Chi ti ha promesso che ti portava lontano?

Che cammenaveme nuje n’zieme man e man

Dov’è finita quella pazza innamorata?

Che facive pazzie pe m’avè

Oggi invece mi guardi e spere a mort pe mme

Lei al posto tuo

S’accuntentasse e fa sicunn senza chiagnere

Sto male quando non ci sei

ti voglio ma non ti vorrei

Ma nun te pozze accuntentà

pecchè sto bbuone pure cca

Lei al posto tuo

non mette fuoco degli inferni in mezzo agli angeli

Tu sei soltanto la metà e niente ca nun me può dà

Nun me fa scigliere pecchè, la mia risposta nun può fa piacere a te

Chi ti ha promesso che ti portava lontano

Che cammenaveme nuje n’zieme man e man

Tu già o sapive ca cu mme nat ce stive

E n’avvenire tu n’zieme cu mme, nun o putive maje avè





Lei al posto tuo

S’accuntentasse e fa sicunn senza chiagnere

Sto male quando non ci sei

ti voglio ma non ti vorrei

Ma nun te pozze accuntentà

pecchè sto bbuone pure cca

Lei al posto tuo

non mette fuoco degli inferni in mezzo agli angeli

Tu sei soltanto la metà e niente ca nun me può dà

Nun me fa scigliere pecchè, la mia risposta nun può fa piacere a te





Cosa c’è?

Questa sera con gli occhi arrabbiati non corri da me?

È arrivata la fine di un’ora per stare con te

Dici che tu sei stanca di me… il motivo qual è?

Indovino il perché

Dimmelo

che vorresti una vita diversa creata da me

Stai chiedendo quello che da me non potresti mai avere

Nun mi mettere in difficoltà, lo o sapevo già

Che un giorno questo treno si sarebbe fermato





Chi ti ha promesso che ti portava lontano?

Che camminavamo insieme mano per mano

Dov’è finita quella pazza innamorata?

Che faceva pazzie per avermi?

Oggi invece mi guardi e mi auguri la morte

Lei al posto tuo

Si accontenterebbe di fare la seconda senza piangere

Sto male quando non ci sei

ti voglio ma non ti vorrei

ma non posso accontentarti

perché sto buono anche qui

Lei al posto tuo

non mette fuoco degli inferni in mezzo agli angeli

Tu sei soltanto la metà e niente che non mi puoi dare

non farmi scegliere perché la mia risposta non può farti piacere

Chi ti ha promesso che ti portava lontano

Che camminavamo insieme mano per mano

Sapevi già che ero impegnato con un’altra

E che un avvenire insieme a me non avresti potuto averlo

Lei al posto tuo

Si accontenterebbe di fare la seconda senza piangere

Sto male quando non ci sei

ti voglio ma non ti vorrei

ma non posso accontentarti

perché sto buono anche qui

Lei al posto tuo

non mette fuoco degli inferni in mezzo agli angeli

Tu sei soltanto la metà e niente che non mi puoi dare

non farmi scegliere perché la mia risposta non può farti piacere