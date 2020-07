Boro Boro & Mambolosco – Caldo è l’album collaborativo: i titoli delle canzoni e i featuring

Visti i successi di Lento e Twerk (decine e decine di milioni di stream e diverse certificazioni), i rapper MamboLosco e Boro Boro hanno deciso di incidere e rilasciare un album collaborativo intitolato Caldo, disponibile in digitale dal 3 luglio 2020 e negli scaffali dei negozi una settimana più tardi. I titoli delle canzoni e gli ospiti.

Sarà sicuramente un’estate “caldissima” quella dei numerosi fan di questi due artisti, perché tra poche ore potranno avere tra le mani questo atteso disco, contenente nove tracce, sette delle quali inedite. In scaletta i remix dei succitati fortunati brani.

I featuring e i produttori dell’album Caldo

I feat. sono con la Dark Polo Gang, Rosa Chemical e Beba, mentre Lola Indigo e Anna Pepe prenderanno parte ai remix dei succitati Lento e Twerk. I produttori al momento noti sono Don Joe, Sick Luke e Nardi.

Il primo album collaborativo tra questi due artisti e amici, è disponibile in pre order nel classico CD, ma i supporters più affezionati devono sapere che il progetto è reperibile anche nella versione CD autografata. Come detto, Caldo sarà dal 3 luglio disponibile anche nelle piattaforme streaming e in download digitale.

Nato da padre statunitense e madre italiana, il vicentino William Miller Hickman III, aka MamboLosco, e il torinese Federico Orecchia, alias Boro Boro, sono quindi pronti a continuare a stupire con questo lavoro, che non vediamo l’ora di poter ascoltare!

Caldo tracklist (Boro Boro & Mambolosco album 2020)

Fallo [Prodotta da:] Forte [Prodotta da: Va Così ft. Dark Polo Gang [Prodotta da: Sick Luke ] Mes Amis [Prodotta da:] Lindo feat. Rosa Chemical [Prodotta da: Nardi ] Me Gusta [Prodotta da: ] Pesca feat. Beba [Prodotta da: Nardi ] Twerk RMX ft. ANNA [Prodotta da: Nardi ] Lento RMX feat. Lola Indigo [Prodotta da: Don Joe ]