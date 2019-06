Boro Boro feat. MamboLosco – Lento: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Lento, nuovo singolo di Federico Orecchia, in arte Boro Boro, con la collaborazione del più celebre Mambolosco.

Nel 2018 ha partecipato ai casting della dodicesima edizione di X Factor 12 e ora il giovane rapper torinese cerca di accaparrarsi più fan con questo pezzo prodotto da Don Joe e impreziosito dalla collaborazione del vicentino William Miller Hickman III, in arte MamboLosco.

Disponibile dal 7 giugno 2019 via GUNA, questa canzone è stata firmata dagli interpreti, mentre la cover è opera di Paolo Palmeri.

Boro Boro & MamboLosco Lento testo

[MamboLosco]

Ehi, ehi

Baby, sto fuman-

Ehi

D-D-D-Don Joe

Baby, sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

[Boro Boro]

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

Poi la riaccendo

[BoroBoro]

E sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

E dopo faccio

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam





[BoroBoro]

Ra-pa-pam-pam

Faccio ratatata

Voglio solo culone dirette da Bogota

Credere qualche millino

Vivere come una star

Scrivere ciò che mi pare

E i miei nuovi Saint Laurent

Tu sei una di quelli che esce il fine settimana

I miei son quelli che escon per farti la collana

È sempre sabato sera

Ubriaco testa o culo?

Non sul tuo fondoschiena

Boro sì Boro, di te nulla di nuovo ma

Io però ho preso il volo, fra’

Non vi vedo da qua

Tu dici anche ci provi, ma manchi di serietà

Io ne cambio 5 a sera, questa è la mia qualità.

[BoroBoro]

E sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

E dopo faccio

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam

[MamboLosco]

Uh

Quando fumo sai che non la passo

Quindi gentilmente non rompermi il ca**o

Io già lo vedo da come cammina

Che c’ha il bagagliaio dietro ma non è latina

Che quando lo muove lei, la gente si gira

Intanto giro un’altra canna e lecco la cartina

Anche se so bene che lei leccherebbe me

Vuoi sapere invece cosa piacerebbe a me?

Ehi, che il mio conto in banca schizzasse

Diventasse più ciccione, moltiplicasse

Che a tutte le feste uscisse Mambo dalle casse

[MamboLosco]

Baby, sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento





[BoroBoro]

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

Poi la riaccendo

[BoroBoro]

E sto fumando

Giro por la calle e sono attento

Lei sopra di me lo muove lento

Steso dentro al letto, giuro che la spengo

E dopo faccio

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam

Ra-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam





