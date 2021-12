Ascolta la canzone “Bollywood” di Loredana Bertè. Dai anche un’occhiata al testo del singolo della regina del rock italiano.

Canzone uscita il 25 ottobre 2021, “Bollywood”, interpretata dall’amatissima regina del rock italiano Loredana Bertè, è una hit che sta avendo un enorme successo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo e al videoclip ufficiale del singolo.

Bollywood testo, Loredana Bertè

Strofa 1

Una bimba e il suo ghiacciolo azzurro

Un pomeriggio di una vita fa

Un’insegna con la scritta in turco

Compra Gucci e mangiati un kebab

Le strisce pedonali son colonne vertebrali

Le strade sono vive e noi siamo animali

Pre-Ritornello

E tutta questa gente

Non si deve incazzare più

Deve fermarsi, cantare, ballare

E fare come fanno a Bollywood

Ritornello

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Strofa 2

Una suora ed uno spacciatore

Alla fermata dell’autobus

Nеi cortili c’è uno strano odore

Come di polenta е di cuscus

Un tizio scrive in chat ad una russa che è un bot

Da sempre ci sto bene in questo melting pot

Pre-Ritornello

E tutta questa gente

Non si deve incazzare più

Deve fermarsi, cantare, ballare

E fare come fanno a Bollywood

Ritornello

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Bridge

Balla, balla, come in una soap opera

Canta, canta, come se fossi libera

Balla, balla, con la luna che piange

Chiudi gli occhi e ‘sto Naviglio diventerà Gange

Ritornello e conclusione

Uoh oh oh oh

Facciamo festa come a Bollywood

Uoh oh oh oh

A piedi nudi come a Bollywood

Che sottile linea c’è tra caos e libertà

I tuoi fianchi sono giungla dentro la città

Audio e video ufficiale

Giordano Caforio