Salmo, tutti i concerti nel 2022 del Flop Tour

Sono state pubblicate le date del prossimo tour di Salmo. Ecco dove sarà e quando.

Maurizio Pisciottu, meglio conosciuto con il nome d’arte Salmo, è un rapper e produttore discografico.

Il suo nome d’arte deriva dall’abbreviazione del nome Salmolebon che deriva da Salmon Le Bon, che a sua volta viene dal nome Simon Le Bon modifica del nome del cantante dei Duran Duran. Nonostante questo, il rapper ha affermato che ha preso in prestito il nome modificandolo perché gli piaceva e non per un tributo all’artista.

Salmo: le date dei concerti del 2022

Nato a Olbia nel 1984, ha iniziato a scrivere le sue prime rime a 13 anni realizzando nel 1999 alcuni demo con i rapper olbiesi Bigfoot e Scarcio con il quale formava il gruppo dei Premeditazione e Dolo.

Nel 2004 pubblica la sua prima demo da solista affiancando anche altri progetti con il gruppo metal Skasico, e con la band hardcore punk, To Ed Gein.

Nel 2011 incide il suo primo disco in studio, con il quale si fa conoscere rapidamente avendo così una grossa influenza sulla musica rapper italiana.

Dopo una serie di successi e collaborazioni, nel 2017 esordisce nel campo cinematografico, ottenendo il ruolo da protagonista nel cortometraggio Nuraghes S’Arena, diretto da Mauro Aragoni e successivamente mandato in onda su Paramount Channel.

Nel corso della sua carriera, Salmo è stato accusato di discriminazione nei confronti degli omosessuali a causa di alcune frasi contenuti nel suo brano Merda in testa. Successivamente è intervenuto sul tema esprimendo concetti intolleranti nei confronti delle persone gay e transessuali.

Dopo qualche tempo, il rapper ha affermato di non pensare come le cose che scrive. Inoltre, nel 2021 a seguito degli incendi che hanno colpito la Sardegna, si esibisce in un concerto gratuito ad Olbia attivando una raccolta fondi.

Nonostante la buona causa, il rapper viene accusato di aver violato ogni norma anti Covid-19 scatenando disapprovazione da parte del sistema sanitario italiano e da altri suoi colleghi.

I luoghi e le date del tour

Salmo ha pubblicato le date del suo prossimo tour, Flop Tour, che lo vedrà calcare le arene e i palazzetti delle più importanti città italiane.

Ecco di seguito il programma dei suoi concerti del 2022: