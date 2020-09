MAX – Blueberry Eyes feat. SUGA: video ufficiale, testo e traduzione della canzone

Venerdì 18 settembre 2020 esce Colour Vision, terzo album in studio del cantautore, attore e ballerino Max Schneider, e Blueberry Eyes, inciso con Suga dei BTS, è il sesto anticipo del progetto, che racchiude dodici tracce, tra le quali i precedenti Love Me Less (con Quinn XCII), Acid Dreams (con Felly), Where Am I At, Checklist (Ft. Chromeo) e Missed Calls (Ft. Hayley Kiyoko).

Il testo, la traduzione in italiano e sotto il video creato e diretto da Andy DeLuca, Sarah Eiseman e lo stesso MAX.

Il brano segna la seconda collaborazione tra l’artista newyorkese e il rapper sudcoreano, dopo Burn It, traccia facente parte dell’album D-2, rilasciato da Suga con lo pseudonimo Agust D lo scorso 22 maggio.

In questa dolce e romantica canzone, Schneider esprime quanto ami la moglie Emily, in attesa del primogenito e presente anche nel filmato, alla quale riserva parole veramente bellissime, che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal proprio amato.

Testo Blueberry Eyes di MAX ft. SUGA dei BTS

[Intro]

Mmm, mmm

Da-da, ooh woah-oh, yeah

MAX, baby

Let’s do it

[Verse 1]

Well, damn, you look so good

Laying there wearing nothing but my t-shirt

Your body’s a neighborhood

Wanna drive my lips all around it

[Pre-Chorus]

‘Cause I’m holding my breath

Wondering when

You’re gonna wake up in my arms

Head on my chest

My heart’s beating

I can’t wait to

[Chorus]

Kiss you each morning

With strawberry skies

‘Cause I get so lost in

Your blueberry eyes

I’m running through my dreams to

See you in the light

‘Cause I get so lost in

Your blueberry eyes

[Verse 2: SUGA]

내 그림자를 가른 한줄기 빛

어둡기만한 내 삶을 뒤집어 놓은 너

나 어쩌면 아무것도 아니지

너를 만나기전엔 그저 보잘것 없던 나 (Yeah, yeah)

보잘것 없던 나

그전 내 삶은 다

하루를 대충 때우기에 급급했었잖아 yeah

우리의 낮 우리의 밤 그래 우리의 삶

U A-R-E M-Y light 서롤 지탱하는 벗 서로의 닻

[Strofa di Suga romanizzata]

Nae geulimjaleul galeun hanjulgi bich

Eodubgimanhan nae salmeul dwijibeo noheun neo

Naeojteomyeon amugeosdo aniji

Neoreul mannagijeonen geujeo bojalgeos eobsdeonna (Yeah, yeah)

Bojalgeos eobsdeonna

Geureon nae salmeun da

Haluleul daechung ttaeugie geubgeubhaesseossjanha, yeah

Uliuinaj uliuibam geulae uliui salm

U A-R-E M-Y light seolol jitaenghaneun beos seoloui dach





[Chorus]

Kiss you each morning

With strawberry skies (Berry skies)

I get so lost in (Get so lost)

Your blueberry eyes (Berry eyes)

I’m running through my dreams to

See you in the light

‘Cause I get so lost in

Your blueberry eyes (Ooh)

[Bridge]

Yeah

Yeah, yeah

I get so lost in

Oh

[Chorus]

I’ll kiss you each morning

Strawberry skies

‘Cause I get so lost in

Your blueberry eyes

I’m running through my dreams to

See you in the light

I’m so lost in

Your blueberry eyes

Autori: Rogét Chahayed, SUGA, Michael Pollack, MAX, Imad Royal.





Blueberry Eyes traduzione

[Introduzione]

Mmm, mmm

Da-da, ooh woah-oh, sì

MAX, piccola

Facciamolo

[Strofa 1]

Beh, cavolo, stai così bene

Stesa con indosso solo la mia maglietta

Il tuo corpo è un quartiere

Voglio guidare le mie labbra tutt’intorno





[Pre-ritornello]

Perché sto trattenendo il respiro

Chiedendosi quando

Ti sveglierai tra le mie braccia

La tua testa sul mio petto

Il mio cuore batte

Non vedo l’ora

[Ritornello]

Baciarti ogni mattina

Con cieli di fragola

Perché mi sento talmente perso

Nei tuoi occhi di mirtillo

Corro nei miei sogni per

Vederti alla luce

Perché mi sento talmente perso

Nei tuoi occhi di mirtillo

[Strofa 2]

Un raggio di luce che attraversa la mia ombra

Hai fatto tornare la luce nella mia vita oscura

Io, forse, non sono niente

Non ero niente prima di incontrarti (Sì, sì)

Ero insignificante

Prima vivevo solo per affrontare la giornata

Avevi fretta di farti un giorno libero, sì

I nostri giorni, le nostre notti, si, le nostre vite

Sei la mia luce, amici che si sostengono a vicenda, un’ancora reciproca

[Ritornello]

Baciarti ogni mattina

Con cieli di fragola

Perché mi sento talmente perso

Nei tuoi occhi di mirtillo

Corro nei miei sogni per

Vederti alla luce

Perché mi sento talmente perso

Nei tuoi occhi di mirtillo

[Bridge]

si

Si si

Perché mi sento talmente perso

Oh

[Ritornello]

Baciarti ogni mattina

Cieli di fragola

Perché mi sento talmente perso

I tuoi occhi di mirtillo

Corro nei miei sogni per

Vederti alla luce

Sono così perso

Nei tuoi occhi di mirtillo