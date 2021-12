LA G LA U LA E pt.2 Gue Pequeno | testo e audio ufficiale

By

Ecco di seguito il testo e l’audio di LA G LA U LA E pt.2, canzone di Guè

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: la canzone del nuovo disco

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molti brani tra cui LA G LA U LA E pt.2.

Audio e testo di LA G LA U LA E pt.2

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Roc Beats

One, two, three

Gangster, pusher, hustler, escort

Aspettano il mio disco, mi chiedono quando esco

Sorridi adesso perché dopo, quando droppo, piangi

Merce nel Mercedes, testi in alfabeto kanji

Ti buco tipo Desert Eagle

In mano hai solo un telefono smart, sì, ma per stupid people

Leggendario in ogni fuso orario

Un sicario, la voce in ogni stereo, ogni barrio

Te l’avevo promesso, fra’, che ce l’avremmo fatta

Un tuffo dalla barca, è cristallina l’acqua

Preghiamo solo in banca, Milano home street home

La mia collana pesa un chilo come il suo sticchio

Chi è il primo italiano coi Rollie veri

Ad avere un conto a sei zeri?

Chi ha ispirato generazioni e i rapper di sti quartieri?

La street più ben disegnata, la b*tch più desiderata

Il cinema di strada, la meglio droga cantata

Seh, toro italiano, Super Veloce Jota

Semiauto’, audio, Pablo, questo suono è coca

Oggi sono in molti che ti mentono

Il mezzo se lo rentano, il pezzo se lo inventano

Io dove vado vado non devo imboscarmi il chain

Il mio stile originale, frate’, grosso come Jake

Tu non sei un gangster, lavoravi all’Iper

Appendevo il primo platino ad Ibiza

Con i killer, due dive alle Maldive, ed io

Tiratore scelto, flow sniper

Vampiri con le lame, Wesley Snipes

Champagne se esci dal carcere

Te cool, ma quanto dura? Questo è per la cultura

La vera bellezza in strada, rima non tagliata, pura

Chi è il primo italiano coi Rollie veri

Ad avere un conto a sei zeri?

Chi ha ispirato generazioni e i rapper di sti quartieri?

La street più ben disegnata, la b*tch più desiderata

Il cinema di strada, la meglio droga cantata

Ogni metafora ti fora tipo P-38

Per il rap come papavero per l’oppio

Yo, Roc Beats, classic shit, immortal G

Benvenuti a GVESVS