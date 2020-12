The Weeknd & ROSALÍA duettano in Blinding Lights Remix (testo e traduzione)

The Weeknd e Rosalía per la prima volta insieme in Blinding Lights, terzo Remix ufficiale del brano di successo del cantautore canadese, che arriva dopo quelli con i Chromatics ed i Major Lazer, rispettivamente rilasciati il 23 marzo e il 15 aprile 2020.

Originariamente pubblicato il 29 novembre 2019 come secondo singolo estratto dal quarto album in studio After Hours, il brano si arricchisce ora della voce e della presenza della cantautrice spagnola. Il video, il testo e la traduzione in italiano. Nel lyric video, vediamo anche il dietro le quinte di quel che sarà il video ufficiale.

A un anno e qualche giorno dalla release della hit mondiale, certificata 2 volte Platino in Italia, è il momento di questa nuova coinvolgente versione, nella quale la cantautrice spagnola canta anche in inglese!

La versione di Blinding Lights contenuta nel disco, è stata nominata da Billboard “canzone n. 1 Hot 100”, proprio il giorno prima della release di questo rmx.

Testo Blinding Lights Remix di The Weeknd & ROSALÍA

[Intro: The W.]

Yeah

[1a Strofa: ROSA.]

Yo intenté llamar

Llevo mucho sola, la verdad

Maybe tú me enseñas cómo amar

Maybe

Ya no consumo na’ (Na’, na’)

Y tú no tendrás que hacer too much

Si me rozas ya me encenderás

Bebé

[Pre-Rit: T. Weeknd & ROSA.]

I look around and

Sin City’s cold and empty (Oh)

No one’s around to judge me (Oh)

I can’t see clearly when you’re go-o-one

[Rit.: ROSA., The W.]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

I said, ooh, I’m drowning in the night

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

Hey, hey, hey

[2a Strofa: T. Weeknd]

I’m running out of time

‘Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

[Pre-Rit.: The W.]

The city’s cold and empty (Oh)

No one’s around to judge me (Oh)

I can’t see clearly when you’re go

[Rit.: T. Weeknd & ROSA.]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

I said, ooh, I’m drowning in the night

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust





[3a Strofa: ROSA.]

Y en verdad yo te volví a llamar (te volví a llamar)

Porque tengo algo que contar (algo que contar)

No te voy a soltar this time (Ooh)

[Rit.: The W. & ROSA., (T. Weeknd)]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch

(Hey, hey, hey)

(Hey, hey, hey)

[Bridge: ROSA.]

Y llega, duermo con la luz abierta

Esperando pa’ que vengas

Prefiero ‘tar a tu vera

Y llega, duermo con la luz abierta

Esperando pa’ que vengas

Prefiero ‘tar a tu vera

[Outro: The W.]

I said, ooh, I’m blinded by the lights

No, I can’t sleep until I feel your touch





Blinding Lights traduzione Remix con ROSALÍA

[1a Strofa]

Ho provato a chiamare

Sono stata molto sola, la verità

Forse puoi insegnarmi ad amare

Forse

Sto iniziando ad andare in astinenza

Non devi nemmeno fare chissà che

Se mi tocchi mi ecciterai

Tesoro

[Pre-Rit.]

Mi guardo intorno e

Sin City è fredda e vuota (Oh)

Non c’è nessuno in giro che possa giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quando non ci sei

[Rit.]

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non posso dormire finché non sento le tue carezze

Ho detto, ooh, sto annegando nella notte

Oh, quando sono così, sei l’unica di cui mi fido

Hey Hey Hey





[2a Strofa]

Non ho più tempo

Perché vedo il sole illuminare il cielo

Così mi sono messo in viaggio a tutta velocità, piccola, oh

[Pre-Rit.]

Sin City è fredda e vuota (Oh)

Non c’è nessuno in giro che possa giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quando non ci sei

[Rit.]

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non posso dormire finché non sento le tue carezze

Ho detto, ooh, sto annegando nella notte

Oh, quando sono così, sei l’unica di cui mi fido

[3a Strofa]

E in verità ti ho richiamato (Torna per fartelo sapere)

Perché ho qualcosa da dire (dillo al telefono)

Questa volta non ti lascerò andare (Ooh)

[Rit.]

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non posso dormire finché non sento le tue carezze

[Bridge]

E arriva, dormo con la luce accesa

Aspettando che tu venga

Preferisco stare al tuo fianco

E arriva, dormo con la luce accesa

Aspettando che tu venga

Preferisco stare al tuo fianco

[Outro]

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non posso dormire finché non sento le tue carezze