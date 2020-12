Piso 21 & Maluma in “Más De La Una”: video, testo e traduzione della contagiosa canzone

In Más De La Una, I Piso 21 e Maluma arrivano tardi all’appuntamento con le ragazze e si disperano, chiedendosi dove sarà e con chi se la starà spassando la persona con cui si sarebbero dovuti vedere… Il video, il testo e la traduzione in italiano del brano.

Beeh, nel video ufficiale diretto da Paloma c’è la risposta ai loro dilemmi: se il loro umore è decisamente sotto i tacchi, la stessa cosa non si può dire delle donzelle che, al contrario, sembra che si stiano divertendo, e parecchio anche!

La nuova simpatica, gradevole e contagiosa canzone del gruppo latin pop colombiano e del connazionale Maluma, è stata prodotta da Taiko & Sky Rompiendo ed è disponibile da venerdì 4 dicembre 2020.

Testo Más De La Una, Maluma & Piso 21

[Maluma]

Acepto que yo, yo cometí el error

Que lo que viste dolió

Otra vez me pasó, yeah

[Piso 21]

Y ya no sé si culpar al alcohol

Si el culpable soy yo

Y me siento peor, yeah

[Rit: Piso]

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás?

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

Y ya son más de la una y no contesta’, ¿dónde estarás? (Ey)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Yeah)

Y no puedo reclamarte (Yeah), ya se me hizo tarde, (Woh)

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

[1a Strofa: Maluma]

Papi Juancho

Ey, con quién andará’ (Wuh)

¿Quién la visitará? ¿Quién va a sacar una sonrisa de su linda cara?

Ya no quiero aceptar que alguien má’ llegará (Fuck that)

Seré el hijueputa que siempre la caga (Uh-wuh)

Tu vida ‘tá cabrona

Entra, que en la mía seguirá estando más sola (Shit)

Es el fuckin’ karma que no perdona

Me siento Maradona sin la bola (Gol)

Estoy arrepentido, sí

Claro que estoy arrepentido

No estoy pidiendo que tú vuelvas

Pero cómo quisiera que nunca te hubieras ido (Jaja)

[Rit.: Piso]

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Nah, nah)

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

[2a Strofa: Piso]

Yo con mi maña no sé a quién engaño, haciéndote el daño

El mismo aunque pasen los años

No aprendo y sigo siendo el malo, y aunque te extraño

Mi intención es no volver amar

Dame una señal, bebé, por favor

Hoy no quiero hablar, sería mejor

Que me dé la verde y de aquí no me voy

Y yo no sé si juzgar al alcohol

Si el culpable soy yo, si me siento peor (Uh-uh), yeah

[Rit.: Maluma]

Y ya son más de la una y no contesta’, ¿dónde estarás?

Ya no me tira ninguna indirecta, ¿con quién andará?

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Oh-yeah, ay, con quién andará

[Piso 21]

Y ya (Yeah) son más de la una y no contesta’, ¿dónde estarás?

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Yeah)

Y no puedo reclamarte (Yeah), ya se me hizo tarde (No)

Uh-yeh, ay, con quién andarás





[Interludio]

You know, baby

Papi Juancho

Piso 21

Piso 21

Maluma

Ja

Sky (The original, baby)

Taiko

Dímelo, Edge

Medellín, Colombia

Esto es family, ¿okey?

El Amor en Los Tiempos del Perreo

Jaja

[Rit.: Piso]

Y ya son más de la una y no contesta, ¿dónde estará? (¿Dónde estará?)

Ya no me tiras ninguna indirecta, ¿con quién andarás? (Nah, nah)

Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde

Uh-woh, uh-woh, ay, con quién andarás

[Outro: Maluma]

I’m sorry

Autori: Christian Fernando Guerrero Erazo, Pablo Mejía, The KristoMan, Itzza Primera, Maluma, Juan David Huertas, Lorduy, David Khalis, David Escobar Gallego, Edge, Dejota2021 & Sky Rompiendo.





Mas De La Una traduzione

Riconosco il fatto di, di aver commesso l’errore

Quello che hai visto ha fatto male

Mi è capitato di nuovo, sì

E non so se dare la colpa all’alcool

Se il colpevole sono io

E sto peggio, sì

[Rit.]

Ed è già l’una passata e non risponde, dove potrebbe essere? (Dove potrebbe essere?)

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi?

E non posso rivalermi su di te, sono già in ritardo

Uh-woh, uh-woh, oh, con chi sarai

Ed è già l’una passata e non rispondi, dove sarai? (Hey)

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi? (Si)

E non posso rivalermi su di te (Sì), ho fatto tardi (Woh)

Uh-woh, uh-woh, oh, con chi sarai





[Str. 1]

Papi Juancho

Ehi, con chi te la spassi ‘(Wuh)

Chi la incontrerà? Chi riceverà un sorrisino dal tuo bel faccino?

Non voglio più accettare che qualcun altro arriverà (Vaffaxxxxx)

Sarò il bastardo che rovina sempre tutto (Uh-wuh)

La tua vita è una bastardella

Vieni, che nella mia sarai più sola (Mer*a)

È quel ca**o di karma che non perdona

Mi sento Maradona senza palla (Gol)

Mi sono pentito, sì

E’ chiaro che mi sono pentito

Non ti sto chiedendo di tornare

Ma come vorrei che non te ne fossi mai andata (Haha)

[Rit.]

Ed è già l’una passata e non risponde, Dove potrebbe essere? (Dove potrebbe essere?)

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi? (Nah, nah)

E non posso rivalermi su di te, ho fatto tardi

Uh-woh, uh-woh, oh, con chi sarai

[Str. 2]

Non so chi sto prendendo in giro con il mio talento, facendoti del male

Lo stesso anche se gli anni passano

Non imparo e continuo a essere il cattivo, e anche se mi manchi

Ho intenzione di non amare più

Batti un colpo, per favore, piccola

Oggi non mi va di parlare, sarebbe meglio

Darmi il segnale verde e non me ne vado da qui

E non so se fare d agiodice all’alcool

Se il colpevole sono io, se sto peggio (Uh-uh), sì

[Rit.]

Ed è già l’una passata e non rispondi, dove sarai?

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi?

E non posso rivalermi su di te, ho fatto tardi

Oh-sì, oh, con chi sarai

E già (Sì) l’una passata e non rispondi, dove sarai?

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi?(Si)

E non posso rivalermi su di te (Sì), sono già in ritardo (No)

Uh-yeh, ay, con chi sarai

Lo sai baby

Papi Juancho

Piano 21

Piano 21

Maluma

Ah

Sky (L’originale, baby)

Taiko

Dimmi, Edge

Medellin, Colombia

Questa è la famiglia, ok?

L’amore ai tempi del twerk

Haha

[Rit.]

Ed è già l’una passata e non risponde, dove sarà? (Dove potrebbe essere?)

Non mi dai più alcun indizio, con chi te la spassi? (Nah, nah)

E non posso rivalermi su di te, ho fatto tardi

Uh-woh, uh-woh, oh, con chi sarai

Mi spiace