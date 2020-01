6 Rings – Bad Bunny: testo, traduzione e video della canzone tributo a Kobe Bryant

6 Rings è una canzone tributo a Kobe Bryant incisa dal portoricano Bad Bunny, dopo la notizia della nota tragedia relativa all’incidente in elicottero che ha causato scomparsa dell’ex cestista e di altre sette persone, tra le quali una delle sue quattro figlie. Il video è online dal 28 gennaio 2020 ed è l’unico modo possibile per ascoltarla.

Il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, composto da un’unica strofa scritta di suo pugno, mentre la produzione è stata effettuata insieme a Subelo NEO.

L’artista era un grande ammiratore dell’ex fuoriclasse NBA, così ha deciso di omaggiarlo, perché Bryant era uno dei più grandi idoli della sua infanzia, oltre ad essere il suo giocatore preferito della NBA. Il titolo è un riferimento ai cinque anelli vinti da Kobe come campione NBA, ai quali Bunny ha aggiunto l’anello nuziale con Vanessa Laine Bryant. L’introduzione è una compilation di frasi di commentatori in occasione del match tra i Los Angeles Lakers ed i Toronto Raptors, perché in quell’occasione Black Mamba segnò la bellezza di 81 punti, stabilendo il secondo miglior punteggio di tutti i tempi. La parte conclusiva è invece relativa alle sue ultime dichiarazioni prima della sua ultima partita giocata ufficialmente nella NBA, nell’aprile 2016, contro gli Utah Jazz, concludendo con 60 punti (miglior prestazione realizzativa per un singolo giocatore nell’anno 2015-2016) tirando con il 44% dal campo e stabilendo il nuovo record per punti segnati nell’ultima partita in carriera.

6 Rings – Bad Bunny – Testo e Traduzione

[Intro: Bad Bunny]

…For the night at least, trying for 80

“Did I miss anything while I was gone?”

“Just another one of many”

“Oh, okay”

Kobe Bryant, 28 for 46 from the field

This will be 18 for 20 from the line and an

81 point! For this crowd for number 8, Kobe Bryant!

Yeh, ey





[Verso: Bad Bunny]

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamiento’

Y, ¿dónde estará Dios metío’ en estos momento’?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se las lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emocione’, muchas vece’ me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que pa’ ganar hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte

Y que los fracaso’ pueden hacernos más fuerte’

Digan lo que quieran, pa’ mí será’ el mejor, ey

Descansa en paz con el Señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortija’

Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hija’

Pensando que una se fue contigo, me descontrolo

Pero nah, eso es pa’ que en el cielo no juegue’ solo

Má’ de 81 razones pa’ admirarte

Má’ de cinco jugadore’ al mismo tiempo pa’ pararte

Nos parecíamo’ en que hacíamo’ arte

Black Mamba forever, je

Por siempre vamo’ a recordarte, yeh

[Outro: Kobe Bryant]

And from the bottom of my heart, thank you

And uh—, what can I say?

Mamba out

Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe









… Almeno per stasera, provando per 80

“Mi sono perso qualcosa mentre ero via?”

“Solo un altro dei tanti”

“Oh okay”

Kobe Bryant, 28 su 46 dal campo

Questo sarà 18 su 20 dalla lunetta e un

81 punti! Per questa folla per il numero 8, Kobe Bryant!

Ehi ehi

A volte mi chiedo se faccio bene a rispettare i comandamenti

E dove sarà Dio in questi momenti?

So che la vita è breve come una storia

E in un batter d’occhio se la porta il vento

Ricordo ancora la tua prima partita a cui ho assistito

Mille emozioni, molte volte mi hai fatto alzare in piedi

Mi hai insegnato che nella vita tutto va fatto con passione

E che per vincere bisogna avere un cuore

Ci hai insegnato che il numero 13 non porta sfortuna

E che gli insuccessi possono renderci più forti

Dite quello che volete, per me sarai il migliore, ehi

Riposa in pace con il Signore

E congratulazioni, hai anche vinto sei anelli

Cinque nell’NBA e uno da un matrimonio che ti ha dato quattro figlie’

Pensare che una è andata via con te, mi fa perdere il controllo [Nota: Bad Bunny si riferisce ai cinque anelli che Kobe Bryant ha guadagnato diventando campione della NBA negli anni 2000, 2001, 2002, 2009 e 2010 con i Los Angeles Lakers. A questi cinque anelli, il rapper ne aggiunge un sesto: l’anello nuziale. Nel 2001, Kobe ha sposato Vanessa Laine Bryant e dal loro amore sono nate 4 figle. Infine, si fa riferimento allo schianto con l’elicottero che il 26 gennaio ha fatto perdere la vita a Kobe e altre otto persone, tra le quali la tredicenne figlia Gianna.]

Ma nah, è e venuta con te per non farti giocare da solo in cielo

Più di 81 motivi per ammirarti

Contemporaneamente più di cinque giocatori per fermarti

Eravamo simili per il fatto che entrambi facevamo arte

Black Mamba per sempre, je

Ti ricorderemo per sempre, yeh

[Kobe Bryant]

E dal profondo del mio cuore, grazie

E … cosa posso dire?

Mamba è fuori

Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe, Kobe