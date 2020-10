ANNA – BLA BLA feat. Guè Pequeno: ascolta e leggi il testo del nuovo singolo

La rapper Anna Pepe è tornata con Bla Bla (il testo), nuova canzone impreziosita dalla voce del blasonato collega Guè Pequeno, disponibile ovunque da mercoledì 7 ottobre 2020 su Virgin Records.

La Pepe si sta ancora godendo straordinario successo di Bando, singolo che dopo la censura su Spotify per via dell’utilizzo senza autorizzazione di una base non sua, è stato certificato PLATINO in Italia, Danimarca, Francia, Stati Uniti e Svizzera, entrando nelle playlist di tantissimi altri paesi, tra i quali persino l’India, la Cina, il Canada, Singapore e Taiwan. Il brano vanta oltre 88 milioni tra stream e views e vista la contagiosità, è stato seguito dal remix con Gemitaiz e Madman per la penisola. Ma non finisce qui perché quella clamorosa hit si è fatta conoscere anche a livello internazionale, non è un caso che siano nati altri remix, nello specifico con Maxwell per la Germania, con Rich The Kid per gli Stati Uniti, con Endor per il Regno Unito e con Jul per la Francia. Bando ha infine fatto si che Anna divenisse artista più giovane al vertice della classifica italiana dei singoli.

Dopo aver avuto l’onore di collaborare con Ghali sulle note di Hasta la vista (Remix), aver preso parte al brano della DARK POLO GANG “Biberon” e al remix di “TWERK” con Mambolosco e Boro Boro, la giovane rapper di La Spezia, che è passata 16enne sconosciuta appassionata di Rap a stella dell’Hip Hop, volta ora pagina e apre un nuovo capitolo della sua ancor brevissima carriera, iniziato qualche giorno fa con il convincente e inedito freestyle prodotto da The Night Skinny per la serie Red Bull 64 Bars (guarda il video) e che prosegue con questa coinvolgente canzone, che verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire da venerdì 9 ottobre. E questo è solo l’inizio, perché seguiranno altre release autunnali!

A impreziosire questa interessante release, prodotta da Merk & Kremont, niente di meno che Guè Pequeno, uno dei Re del rap italiano, che nelle prime righe della sua strofa, riprende in qualche modo il flow utilizzato proprio in Bando.

Testo BLA BLA di ANNA e Guè Pequeno

Ehi, Anna





[Rit.: A.]

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

[1a Strofa: A.]

Lei è una tipa chic, però dai, non lo diresti

Tu sei per i dindi ma non le interessi

Tu sei come l’indie, nel senso mi stressa

Giuro con i pinkies son sempre la stessa

Giuro con i pinkies, son sempre la stessa

Ah, giuro che parlate troppo

‘Sta gente che ci andrebbe sotto con un euro di troppo

Ho cominciato da zero, quattro cavi in salotto

Mi dicevano sempre: “Dai non chiedere troppo”

[Rit.: A.]

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

[Post-Rit.: A. & (Guè P.)]

Parli troppo, non fai nada

No nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada (Nada)

Tu prega, poi paga (G U E)

[2a Strofa: G. Pequeno]

Io non vedo, io non sento, non parlo

Non distrarmi babe, li sto contando

Con Armando, coi miei gangster (Uh)

Io non credo a quel che dici nei testi (Ahahah)

Yeah, nuovo AP

Lei mi dice due parole, solo: “Ah sì”

Per la strada qua mi gridano: “My G”

Ho una squadra come se fosse un’A.C.

Faccio fatti, pugni ai sacchi, soldi a pacchi (Yeah)

Tu mi chiedi ma io non ti do info (Mai)

So solo che la tua tipa è una ninfo’ (Ahahah)

Io non scazzo in Insta, frate’, non sei in lista

Ti miriamo a vista, rosso, infra’

Parli troppo, fai “bla-bla”

Diglielo Anna, okay





[Ritornello: ANNA, G. Pequeno]

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so (Ah)

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta (Yeah)

Parli troppo, tu no, non te ne accorgi

Uh, seh, non chiedermi niente perché non lo so

In pista (Bla, bla), se la gode tutta

Chissà se lo vuole ancora o se lo butta

[Post-Rit.: A.]

Parli troppo, non fai nada

No, nada, non fai nada

Parli troppo, non fai nada

Tu prega, poi paga

[Outro: A.]

G U E, Anna, bla bla, tu parli e non fai nada

G U E, Anna, bla bla, tu prega, poi paga