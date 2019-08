Björk – Losss: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Il 6 agosto 2019, la cantautrice islandese Björk ha reso disponibile il video che accompagna Losss, nuovo singolo estratto dall’ultima fatica discografica Utopia (2017). Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda lo spettacolare filmato diretto da Tobias Gremmler.

Bjork – Losss Testo e Traduzione

[Verse 1]

We all are struggling, just doing our best

We’ve gone through the grinder, suffered loss

Lost to, to which everything flows, an absence which

Attracts floral blooming softly

Stiamo lottando tutti, mettendocela tutta

Abbiamo passato l’inferno, abbiamo subito perdite

Perdite, nelle quali tutto scorre, una mancanza che

Attira dolcemente la fioritura floreale

[Verse 2]

Soft is my chest, I didn’t allow loss

Loss make me hate, didn’t harden from pain

This pain we have will always be there

But the sense of full satisfaction too

Molle è il mio petto, non ammetto la perdita

La perdita mi fa odiare, non si è indurito dal dolore

Questo dolore che abbiamo sarà sempre lì

Ma anche il senso di completa soddisfazione

[Chorus 1]

I opened my heart for you

Your lower lip so heavy on you

My spine curved erotically

We’re finally vulnerable





Ho aperto il cuore per te

Il labbro inferiore, talmente pesante per te

La mia colonna vertebrale eroticamente curva

Finalmente siamo vulnerabili

[Verse 3]

Loss of love, we all have suffered

How we make up for it defines who we, who we are

It defines us, how we overcome it

Recover, repair from loss

Perdita d’amore, tutti ne abbiamo sofferto

Il modo in cui la compensiamo definisce chi siamo, chi siamo

Definisce noi stessi, il modo in cui la superiamo

Riprendersi, riparare dalla perdita

[Verse 4]

Loss of faith just ignites survivors

They stare doubt straight into the eye

I forgive, the past is bondage

Freedom aphrodisiac

La perdita della fede infiamma solo i sopravvissuti

Fissano dritto negli occhi il dubbio

Io perdono, il passato è schiavitù

Libertà afrodisiaca





[Chorus 2]

I’ve opened my heart for you

Tied ribbons on my ankles for you

Drew orchids on my thighs for you

Your lower lip so heavy on you

My spine curved erotically

Tied ribbons on my ankles for you

Drew orchids on my thighs for you

Your lower lip so heavy on you

My spine curved erotically

We’re finally vulnerable

Ho aperto il cuore per te

Nastri legati alle mie caviglie per te

Orchidee disegnate sulle mie cosce per te

Il labbro inferiore, talmente pesante per te

La mia colonna vertebrale eroticamente curva

Nastri legati alle mie caviglie per te

Orchidee disegnate sulle mie cosce per te

Il labbro inferiore, talmente pesante per te

La mia colonna vertebrale eroticamente curva

Siamo finalmente vulnerabili





