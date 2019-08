Niko Pandetta – Angelo mio: video ufficiale e testo

Fa veramente emozionare la nuova canzone di Niko Pandetta battezzata Angelo Mio, un bellissimo brano dedicato a un ragazzo di nome Giovanni, scomparso ad appena 20 anni. Leggi il testo di questo brano, dedicato anche a Letizia, madre di questo giovane.

Mettetevi le cuffie e vedrete che questa bellissima canzone, scritta con la collaborazione di M. Fabiani e M. Samperi, con arrangiamento di Salvo Finocchiaro, vi farà accapponare la pelle, vi metterà i brividi. Al momento è possibile ascoltarla solo tramite il video diretto da Ferdinando Esposito, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine.

Niko Pandetta – Angelo Mio testo

Tony come stai?

proprio cu sto nom t chiammavane sempre accussì

sto parlann e te (Sto parlann e te)

dint a sta canzon e te vuless ca vicino a me.

Ca ce manc tu (Ca ce manc tu)

perchè tropp ampress si vulat nsieme cu Gesù

appena ventann (Appena ventann)

e tua mamma ca’ nun se rassegna ca nun ce stai chiù.

Quand me guard e me rice

ca assumiglie proprio uguale a te

e le vulut per forza

ca sta canzone te stava a cantà

e fatt a voglia e chiagnere pe te

accussì giovane nun ce stai chiù (nun ce stai chiù)

Me parl sempre e te

tuo padre mi racconta tutt chell che facevi tu

te piaceva e cantà (te piaceva e cantà)

canzoni neomelodiche e cantavi senza te fermà.

Crisciut n’miezz a vi (Crisciut n’miezz a vi)

pe strade ra catania ancora t’hann avir annans a te

ma chill journ (ma chill journ)

la tu si vulat n’cielo e mo stai m’braccio cu Gesù





Te voglio bene, bene.

Ij ricordo ancora

quann io e te pazziavam n’gopp o motorin

innarrestabile (innarrestabile)

il suo sorriso resta inciso sempre rinde e me.

Giovanni tu te chiammav

ma tua madre ti chiamava Tony (ma tua madre ti chiamava Tony)

e se putess parlass

nsieme ancora nu minuto cu te

e te ricess si a vit

mo’ a me vita nun esiste chiù.

Me parl sempre e te (Me parl sempre e te)

tuo padre mi racconta tutt chell che facevi tu

te piaceva e cantà (te piaceva e cantà)

canzoni neomelodiche e cantavi senza te fermà.

Crisciut n’miezz a vi (Crisciut n’miezz a vi)

pe strade ra catania ancora t’hann avir annans a te

ma chill journ (ma chill journ)

la tu si vulat n’cielo e mo stai m’braccio cu Gesù





Te voglio bene, bene.

Ij te voglio bene.

Amor mij…quant m manc (quant m manc)

Te piaceva e cantà

canzoni neomelodiche e cantavi senza te fermà.